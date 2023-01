Gianluca Vialli, chi era, come è morto il calciatore

Gianluca Vialli ci ha lasciato nelle ultime ore. Un lutto tremendo per tutto il mondo dello sport che piange in queste ore la sua scomparsa. Il grande campione era malato da tempo: un tumore al pancreas contro il quale ha lottato negli ultimi mesi e che, alla fine, non gli ha lasciato scampo. Sua moglie, Cathryn White Cooper, durante la malattia è sempre stato al suo fianco, rappresentando per lui una spalla ed un porto sicuro. La coppia ha anche due figlie: Olivia e Sofia, ora straziate dalla sua scomparsa.

Gianluca Vialli, chi sono le figlie Olivia e Sofia: età, mamma

Morto Gianluca Vialli: ci ha lasciati a 58 anni

A pochissimi giorni dalla scomparsa di due grandi miti del calcio, Pelé e Mihajlovic, ora un altro tremendo lutto sconvolge il mondo del calcio e tutta la comunità di appassionati dello sport: all’età di 58 anni si è spento a Londra Gianluca Vialli. Un campione, e un maestro di questo sport: l’ex attaccante lombardo di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, costretto a lasciare lo staff azzurro di Roberto Mancini per l’aggravarsi delle sue condizioni, è stato costretto alla fine a soccombere davanti all’aggravarsi senza rimedio della sua malattia. Dopo un breve periodo di tregua dalla malattia che lo teneva a letto, è ritornata nuovamente, e con forza. Con Gianluca Vialli, se ne va un pezzo di storia del calcio, e uno dei calciatori più iconici dell’intero panorama italiano.

Gianluca Vialli: chi era il campione

Gianluca Vialli era nato a Cremona, nel giorno del 9 luglio del 1964: noto dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, capo delegazione della nazionale italiana. Considerato uno dei migliori centravanti degli ultimi tempi, il suo grande successo calcistico lo raggiunge tra il 1980 e il 1990, vincendo numerosi trofei in campo nazionale ed internazionale. Tra i tanti meriti, quello di essere stato capocannoniere dell’Europeo Under 21-1986, della Coppa Italia 1988-1989, della Coppa delle Coppe 1989-1990 e della Serie A 1990-1991.