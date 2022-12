Natale senza Sinisa, Arianna Mihajlovich: ‘Grata dei festeggiamenti fatti insieme, è come se fosse qui’

Questo appena trascorso è il primo Natale senza Sinisa Mihajlovic, l’ex allenatore del Bologna morto a nove giorni dalle festività, lasciando così un tremendo vuoto in tutta la sua famiglia. A ricordarlo, nelle ultime ore, è stata la moglie Arianna Rapaccioni, colei che per prima si ritrova a fare davvero i conti con la sua dolorosa assenza. Proprio nel giorno di Natale, infatti, è lei che decide di dedicare le sue dolci parole d’amore al suo ricordo, un amore che, nonostante tutto, continua a permeare tutta la famiglia. Vi condividiamo di sotto le sue tenere parole.

L’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic: i funerali nella chiesa Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Il pensiero di Arianna Rapaccioni a Mihajlovic per Natale

“Il primo Natale dopo aver perso qualcuno è difficile”, così scrive la moglie dell’allenatore con una story pubblicata su Instagram nelle ultime ore. “Non hai voglia di festeggiare, ma lo fai. Per i bambini. Per la famiglia” – aggiunge. Con lei, c’è la figlia Virginia che lo scorso anno è diventata mamma, facendo di Sinisa un nonno per la prima volta. In quel giorno la gioia era stata immensa, e oggi, a distanza di un anno circa, è proprio la piccola ad essere il fulcro di tutto il calore delle feste. Nella notte più difficile dell’anno, ecco che la moglie Arianna ha deciso di condividere con tutti, e dedicare al marito, i versi di un brano di Henry Scott Holland: