Roma saluta per l’ultima volta Sinisa Mihajlovic: aperta la camera ardente in Campidoglio

Questa mattina l’ultimo, sentito e commosso omaggio a Sinisa Mihajlovic. Allestita a partire dalle 10 nella sala della Promoteca in Campidoglio la camera ardente dell’ex calciatore ed allenatore. La camera ardente resterà aperta fino alle 18 mentre i funerali si svolgeranno domani a partire dalle 11.30 in Piazza della Repubblica.

L’ultima sfida di Sinisa Mihajlovic: 8 chilometri prima di essere ricoverato, la moglie Arianna era contraria

La camera Ardente in Campidoglio

Nella camera ardente allestita in Campidoglio c’è la moglie Arianna, i 5 figli,la mamma Viktoria e il fratello Drazen. Un grande affetto quello che univa Mihajlovic a Roma, come testimoniano le diverse centinaia le persone che questa mattina si sono recate alla camera ardente per rendergli il loro omaggio. Numerosissimi i tifosi. L’uomo si è spento all’età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Ma questa mattina per l’ultimo saluto a Mihajovic non c’erano solo privati cittadini. Uno dei primi ad arrivare è stato, ad esempio, l’assessore allo sport, turismo, grandi eventi e moda Alessandro Onorato: ‘Ci spezza il cuore il suo addio, la sua lotta contro la malattia è stata la nostra. Oggi siamo qui stretti vicino alla sua famiglia. I romani con questo grande abbraccio hanno dimostrato tutto l’amore verso di lui. Lo ricorderemo al meglio con il sindaco’. Ed ancora, ‘ha dimostrato che un combattente è tale dal primo giorno all’ultimo’ ha detto invece il presidente del Senato Ignazio La Russa.