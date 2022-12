La morte di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto tutti e la famiglia sta ricevendo grande affetto e vicinanza, non soltanto dal mondo del calcio. Mister Mihajlovic aveva solo 53 anni: combatteva da tempo contro una brutta malattia che non gli ha lasciato scampo. Soffriva di leucemia da molto tempo e nell’ultimo periodo era gravemente peggiorato, fino a quando ieri, in una clinica di Roma, il suo cuore non ha smesso di battere. Gettando tutti nel dolore e nello sconforto: chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, chi anche solo virtualmente si era legato a lui.

Il dolore della famiglia

Da ore non si parla d’altro e la famiglia è sommersa di messaggi d’affetto. Le figlie Vittoria e Virginia hanno scritto due post commoventi su Instagram in cui ricordano il loro più grande eroe: il padre. “Ti amo con tutto il mio cuore papà, anima pura, rara, orgoglio della mia vita, mio eroe, mio GRANDE amore. Ovunque tu sia io so amare fino a lì” ha scritto Viktorija. La moglie Arianna non ha lasciato dichiarazioni pubbliche, ma anche lei ha scritto un dolcissimo post su Instagram in cui saluta il marito. Lei che non ha mai lasciato solo il ‘Mister’ e che lo ha sempre seguito. E supportato.

Morte Sinisa Mihajlovic, il ricordo delle figlie e della moglie Arianna: ‘Anima pura e rara, ti amiamo ovunque tu sia’

I funerali di Sinisa Mihajlovic

l funerali di uno dei mister più amati d’Italia avverranno a Roma lunedì mattina, il 19 dicembre. Mihajlovic ha fatto innamorare migliaia di ragazzi dello sport più famoso e ha fatto innamorare tutti i tifosi di diverse squadre: Roma, Lazio, Inter e Bologna. Il mister ha allenato il Bologna fino allo scorso settembre, fino a quando si è dovuto ritirare a causa del peggioramento della malattia. I controlli medici e le cure non gli lasciavano più scampo e le sue energie erano sempre di meno.

Morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni: il mister lottava contro la leucemia

Camera ardente e funerali

Domani, domenica 18 dicembre, la camera ardente di Sinisa Mihajlovic sarà aperta al pubblico, dalle ore 10 alle ore 18, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). È raccomandato, come fa sapere il Comune, l’utilizzo della mascherina FFP2. I funerali, invece, si terranno nella Citta eterna e si svolgeranno lunedì mattina. Il luogo scelto dalla famiglia è la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Piazza Esedra. L’inizio dei funerali è previsto per le ore 11. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia e la redazione de “Il Corriere della città” manda le più sentite condoglianza alla famiglia tutta.