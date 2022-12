Robertino Loreti, chi è: età, carriera, canzoni, moglie, figli, mamma Lyrics, Russia

In questo articolo troverete tutto quello che c’è da sapere su Roberto Loreti, in arte semplicemente Robertino, ecco chi è veramente il cantante italiano che sarà ospite nel pomeriggio di oggi nel salotto di Serena Bortone al programma Oggi è un altro giorno.

Robertino, la scheda del personaggio ospite da Serena Bortone

Si tratta di un cantante italiano con all’attivo 4 album pubblicati e una carriera che dura da oltre 60 anni. Ha iniziato presto, negli anni ’60 del secolo scorso, ma in tutto questo tempo si è dedicato anche ad altro, come il cinema ad esempio. Niente di sorprendente, dal momento che Robertino aveva già esordito in tenerissima età con Fernandel nel film Il ritorno di don Camillo (1953). Ecco una scheda riassuntiva del personaggio:

Nome vero: Roberto Loreti

Nome d’arte: Robertino

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 22 ottobre 1947

Età: 75 anni

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Occhi: castani

Capelli: castani

Professione: cantante

Segno zodiacale: Bilancia

Chi è: età, altezza, peso, nome vero

Roberto Loreti nasce in una famiglia molto numerosa, essendo il quinto di ben otto figli, e dopo la scuola elementare è subito costretto a cercare un lavoro per tirare avanti. I suoi esordi sono in qualità di garzone all’interno di una pasticceria. Ma questo non ferma la sua passione, che si rivela subito, sin dalla più tenera età: Robertino scopre di essere portato per il canto e la musica, perché dotato di una voce molto limpida ed un timbro particolarmente riconoscibile. Allo stesso tempo, però, fa anche esperienza nel cinema, facendo la comparsa nel già citato “Il ritorno di don Camillo”.

Il successo in Italia e in Russia

Il successo per lui arriva presto, quando ha appena 17 anni: la sua carriera nel mondo della musica e dello spettacolo decolla con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. In tale contesto canta la canzone ”Un bacio piccolissimo” arrivando direttamente in finale. Poi, mesi dopo, in coppia con Aurelio Fierro arriva alla finale del XII Festival della canzone napoletana 1964, il brano in questione era Mo (Me ne vaco a Pusilleco). Un successo, il suo, che non si limita ai confini nazionali, ma è planetario: a Mosca, per esempio, prima della storica partita URSS-Italia giocata in Russia, gli azzurri sono accolti dalla voce di Robertino che canta l’Ave Maria di Franz Schubert.

La vita privata

Per quanto riguarda, invece, la vita privata di Robertino Loreti, non sappiamo tantissimo a dire il vero. Sappiamo solamente che è stato sposato due volte nel corso della sua vita. Il primo matrimonio lo celebrò quando era molto giovane: a quanto sembra, la stessa sua prima moglie faceva l’attrice. Da questa relazione nacquero due figli. La seconda moglie, invece, è stata Laura Rozzo. I due si incontrarono in un luogo particolare, e cioè all’ippodromo mentre erano intenti ad osservare dei cavalli: fu subito amore. Dal loro matrimonio nacque il terzo figlio del cantante, di nome Lorenzo.

