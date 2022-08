Oggi è un altro giorno, Serena Bortone torna in tv: ecco quando

Dopo la pausa estiva, Serena Bortone è pronta per ritornare al timone del programma Oggi è un altro giorno. Un ritorno leggermente anticipato quello della Bortone che è pronta a rallegrare i telespettatori con la propria compagnia a partire dal prossimo 5 settembre e non dal 12 come inizialmente previsto. Il leggero anticipo è dovuto alle prossime elezioni che — com’è noto — si terranno domenica 25 settembre.

Serena Bortone torna al timone di Oggi è un altro giorno: il post

È stata la stessa conduttrice — che quest’estate ha condiviso con i propri follower numerosi scatti delle proprie vacanze — ad informare i fan del suo ritorno, come detto leggermente in anticipo, sul piccolo schermo.

Ecco le parola del post, semplice e coinciso, che la Bortone ha condiviso sul proprio account Instagram: ‘Ritrovando le sapienti mani di Ombretta Tarantini’, riferendosi alla propria make-up artist.

Una comunicazione che è passata tutt’altro che inosservata. Il post della Bortone ha infatti ricevuto numerosi like e commenti sia da persone comuni sia dai colleghi entusiasti per il suo ritorno.

Orari, canale e format

Reduce dal successo della passata edizione, la trasmissione Oggi è un altro giorno tornerà in onda su Rai 1 lunedì 5 settembre a partire dalle ore 14. Per quanto riguarda la formula della trasmissione, al momento non sono trapelati spoiler.

Pertanto è molto probabile che venga mantenuta la formula originale caratterizzata da un abile mix di intrattenimento e informazione, caratterizzato da lunghe interviste a ospiti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica. Non ci resta che sintonizzarci per scoprirlo!