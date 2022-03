Oggi è un altro giorno, perchè Serena Bortone conduce da casa : cos’è successo e come sta

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno conduce il programma in remoto, da casa. La trasmissione, che va in onda nel primo pomeriggio di Rai 1, si è aperta con le spegazioni della Bortone circa il proprio ‘distanziamento’. La conduttrice ha infatti subito spiegato che c’è il rischio che abbia potuto contrarre il Coronavirus.

Oggi è un altro giorno: perchè Serena Bortone conduce da casa

Purtroppo la Bortone non è nuova a tali circostanze. Infatti era risultata positiva al Covid anche a gennaio, come lei stessa ha spiegato sempre in apertura al programma: ‘Un pò di febbre, ho fatto i rapidi e ho avuto una lineetta leggermente positiva e sto aspettando il controllo finale. Nel frattempo sto a casa. Ho già fatto il Covid a gennaio scorso, ho fatto due vaccini, ma non ci facciamo mancare nulla’, conclude la conduttrice.

Al suo posto in studio Pino Strabioli

A sostituire Serena Bortone in studio c’è Pino Strabioli: ospite abituale della trasmissione, è lui a farne le veci. La sua presenza tuttavia può dirsi alquanto simbolica in quanto la conduttrice ha portato avanti il programma in tutta tranquillità anche da casa. Ne è una chiara dimostrazione l’intervista da lei tenuta a Michele Zarrillo, all’ospite principale della puntata.