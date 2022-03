Oggi è un altro giorno, chi sono gli ospiti di lunedì 7 marzo 2022

Inizia una nuova settimana e su Rai 1 sta per tornare Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14, dal lunedì al venerdì, e condotta da Serena Bortone. Ma chi arriverà in studio? Quali saranno gli argomenti?

I temi a Oggi è un altro giorno

In apertura, come accade già da qualche settimana, la puntata di Oggi è un altro giorno sarà dedicata alla Guerra in Ucraina, con ultimi aggiornamenti e testimonianze. Se ne parlerà con gli inviati e i giornalisti, che sono sul campo, ma non solo. Sentiremo la voce di Lucio Caracciolo, di Fabio Tonacci, di Erasmo Palazzotto, di Maurizio Gasparri, di Andrea Vianello e del Generale Giuseppe Morabito.

Luigi di Maio come ospite

Tra gli ospiti di Serena Bortone anche il ministro degli esteri Luigi di Maio. Tra gli affetti stabili, invece, rivedremo Romina Carrisi, Jessica Morlacchi, Samuel Peron, Pino Strabioli, Massimo Cannoletta e Antonio Mezzancella.