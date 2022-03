Michele Zarrillo: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la moglie, figli, testo Una rosa blu, Instagram, infarto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il cantante Michele Zarrillo. Ma conosciamolo ancora meglio!

Chi è Michele Zarrillo, la biografia

Michele Zarrillo è nato a Roma, nel quartiere di Centocelle, il 13 giugno del 1957 da padre proveniente da Rionero in Vulture (Potenza) e da madre originaria di Corbara (Salerno). Ed è un noto cantautore e musicista italiano. Ma non solo. Anche chitarrista e pianista, ha suonato in alcuni gruppi della scena progressive rock italiana e ha ottenuto notevole successo da solista con la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1979 e al Festival di Sanremo nel 1987.

Gli esordi

Michele Zarrillo ha esordito giovanissimo nel 1972 come chitarrista cantante con i Semiramis, poi l’anno seguente il gruppo si è sciolto e lui è entrato nei Rovescio della Medaglia, altra importante band dell’avanguardia musicale di quel periodo. Negli anni successivi si è aperto al mondo della musica pop, poi nel 1979 è tornato e ha vinto il Festival di Castrocaro con Indietro no. Nel 1981, invece, ha debuttato a Sanremo con la canzone ‘Su quel pianeta libero’ e l’anno seguente è ritornato all’Ariston con ‘Una rosa blu’, canzone che è diventata un successo molti anni dopo.

Il brano Cinque giorni, i successi

Nel 1990 Zarrillo ha iniziato una collaborazione con Alessandro Colombini e nel 1994 si è presentato a Sanremo con il brano ‘Cinque giorni’ che ha ottenuto un ottimo consenso popolare e di vendite. Da lì un successo dopo l’altro e tra le sue canzoni note non si può non ricordare L’elefante e la farfalla, L’amore vuole amore, l’acrobata. Quest’ultimo brano lo ha presentato a Sanremo nel 2001.

L’ultima partecipazione a Sanremo

Michele Zarrillo nel 2017 ha partecipato per l’ennesima volta al Festival di Sanremo con il brano ‘Mani nelle mani’, poi l’ultima volta è salito sul palco dell’Ariston nel 2020 con la canzone ‘Nell’estasi o nel fango’, con la quale si è classificato al 18° posto. Nel 2018, tra l’altro, è stato anche giurato e coach della prima edizione di Ora o mai più, il programma su Rai 1 condotto da Amadeus.

Michele Zarrillo: chi è la moglie, figli

Veniamo ora alla vita privata. Michele Zarrillo ha tre figli: Valentina, nata da una relazione durata 8 mesi), Luca, nato nel 2010 e Alice, nata nel 2012. Questi ultimi due sono frutto della sua storia d’amore con Anna Rita Cuparo, sua compagna da anni, anche lei musicista. Anna Rita Cuparo, infatti, è una violoncellista.

L’infarto

Una pagina dolente e brutta della sua vita è quella che fa riferimento all’infarto. Il 5 giugno del 2013, infatti, il cantante è stato colpito da un infarto e ricoverato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma. E’ tornato sulle scene il 7 ottobre del 2014 con un concerto all’Auditorium Parco della Musica accompagnato dai jazzisti Danilo Rea e Stefano Di Battista.

Instagram

Michele Zarrillo ha un profilo Instagram e con l’account @michelezarrilloofficial vanta oltre 19 mila followers.