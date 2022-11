Serena Bortone: chi è, età, Oggi è un altro giorno, vita privata, abitudini, Instagram

Serena Bortone è una famosa giornalista italiana, che si è distinta in televisione anche nel ruolo di conduttrice. La propria carriera televisiva è legata alla Rai, dove si è distinta nella cura di programmi e servizi giornalistici per la famosa azienda radiotelevisiva italiana. Dal 2020, è la pioniera del programma pomeridiano “Oggi è un altro giorno”, passato attualmente alle cronache per il famoso scandalo che ha visto coinvolta Jessica Morlacchi per le molestie del cantautore italiano Memo Remigi.

Ospite di Francesca Fialdini, alle ore 17, 20 di domenica 6 novembre 2022 sarà presente al programma televisivo “Da noi… a ruota libera”.

Serena Bortone e la Rai

La famosa giornalista è nata l’8 settembre 1970 a Roma. Inizia la propria esperienza televisiva in Rai nel lontano 1994, quando entra come collaboratrice del programma “Mi manda Lubrano”, poi diventato noto come “Mi manda Rai Tre”: qui, ha curato i collegamenti in diretta della storica trasmissione dell’emittente pubblica. Nel 1998, cura e conduce TeleCamere, ovvero il programma che s’interessa alla vita del Parlamento italiano, avvicinandosi al giornalismo politico.

Nel 2015, sempre per la Rai segue l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, curando il programma “Dodicesimo Presidente”, condotto da Federica Sciarelli e con la partecipazione di Corrado Augias. Nella sua esperienza alla Rai, gli viene affidata anche la cura della prima stagione di Agorà, programma televisivo di Rai Tre per il quale segue le presidenziali francesi del 2012 e successivamente quelle statunitensi con la riconferma di Barack Obama.

Oggi è un altro giorno

Dopo l’esperienza culminata alla conduzione di Agorà, avvenuta su Rai Tre tra il 2017 e il 2020, passa su Rai Uno. Dal 7 settembre 2020, infatti, la mettono alla conduzione del programma pomeridiano “Oggi è un altro giorno”, ovvero un talk leggero, nato con lo scopo di analizzare luci e ombre del Paese e la ripartenza dell’Italia dopo il duro colpo accusato a seguito della pandemia di COVID-19. Si dimostra un talk show nel quale si alternano interviste a personaggi famosi e a protagonisti del mondo dello spettacolo, collegamenti, racconti di stringente attualità e dibattiti politico-sociali.

Vita privata e abitudini

Sappiamo veramente poco della vita privata della Bortone. Seguendo gli scoop scandalistici di Dagospia, sarebbe stata paparazzata insieme al maestro di orchestra Lorenzo Viotti, più giovane di lei di diversi anni. In quell’occasione, sarebbero stati colti a cane presso un noto ristorante di Roma, con quell’appuntamento che avrebbe aperto la conoscenza amorosa tra i due. Sulla loro storia d’amore, nessuno dei due però ha mai dato conferma. Nella sua sfera privata, sappiamo che ama la buona cucina, soprattutto con piatti a base di carne. E’ amante di artisti e autori come Mozart, Wilder, Tolstoj, Freud, Saramago. Austen, Parker, De Beauvoir, Kristof. Inoltre, sul piano politico si rivendica una fervente femminista.

Instagram

Il suo profilo Instagram è rintracciabile all’account @serenabortone. Sul suo profilo, è solita pubblicare sue foto personali, principalmente scatta mentre è impegnata nello studio di “Oggi è un altro giorno”. Alterno poi immagini dove lavora fuori dai contesti Rai, reels sulla musica classica (sua grande passione) e fotografie vintage di leggendari attori del cinema hollywoodiano.