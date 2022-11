Debora Caprioglio: chi è, età, carriera, film, oggi, chi è il marito, foto e Instagram

Torna, come sempre, l’appuntamento imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice e showgirl Debora Caprioglio, che per lungo tempo si è allontanata dalla tv. E che oggi si racconterà a cuore aperto: dai successi alla brillante carriera fino alla vita privata e alla sfera sentimentale.

Dagli esordi al debutto di Debora Caprioglio

Debora Caprioglio è nata a Mestre il 3 maggio del 1968 ed è una nota attrice e showgirl. Ha esordito giovanissima, aveva 17 anni quando ha vinto il concorso Un volto per il cinema ed è stata notata dall’attore e regista Klaus Kinski, con il quale ha poi avuto una storia d’amore. E che l’ha lanciata nel mondo del grande schermo, prima come comparsa. Deborah, poi, ha debuttato nel 1988 come attrice nel film Grandi cacciatori ed è stata tra le protagoniste del remake de La maschera del demonio, diretto da Lamberto Bava.

I suoi successi

Debora è stata anche la protagonista dello spettacolo teatrale Lulu e ha condotto un programma in seconda serata. Dopo il thriller erotico Spiando Marina e il comico Saint Tropez, ha cambiato registro e nel 1994 ha interpretato un ruolo drammatico. Ma non solo. Dal 2003 al 2006 ha partecipato a Buona domenica, anche come co-conduttrice e nel 2007 ha preso parte alla quinta edizione dell’Isola dei Famosi, dove si è classificata al secondo posto.

Le serie tv più famose

Cinema sì, ma anche televisione. Ecco tutte le serie tv dove ha preso parte:

Casa Vianello

Sansone e Dalila

Non lasciamoci più

Un maresciallo in gondola

Posso chiamarti amore?

Provaci ancora prof

Ricomincio da me

Crimini

Cesaroni

Questo nostro amore

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Debora ha avuto un storia d’amore con Klaus Kinski, che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo e poi ha avuto una relazione con Tinto Brass, all’epoca sposato con Carla Cipriani. E con Sven Goran Eriksson. Nel 2008, però, ha sposato l’attore e regista Angelo Maresca: i due hanno deciso di separarsi dopo 10 anni insieme. L’attrice non ha figli, ma ora è felice al fianco di Francesco.

Instagram di Debora Caprioglio

L’attrice ha un profilo Instagram e con l’account @deboracaprioglio vanta oltre 19 mila followers.