Debora Caprioglio, chi era l’ex compagno Klaus Kinski: età, come è morto, film, vita privata e figli

È stato l’attore e regista tedesco Klaus Kinski a ‘lanciare’ nel mondo dello spettacolo Debora Caprioglio, l’attrice nata a Mestre, che è diventata poi un simbolo del cinema e della televisione italiana. E che oggi si racconterà a cuore aperto, dalla carriera alla vita privata, ai microfoni di Serena Bortone, nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Dagli esordi al debutto di Klaus Kinski

Klaus Kinski è nato a Sepot il 18 ottobre del 1926 ed è morto a Lagunitas Forest Knolls il 23 novembre del 1991: è stato un noto attore e regista, che ha iniziato a lavorare in quel mondo giovanissimo. A 17 anni, infatti, si è arruolato nella Wehrmacht e durante un combattimento nella seconda guerra mondiale è stato catturato e rinchiuso in un campo di concentramento, dove ha iniziato la sua attività di recitazione negli spettacoli organizzati per i prigionieri.

L’attore, però, ha fatto il suo esordio al cinema nel secondo dopoguerra, quanto ha ottenuto un ruolo minore in un film. Prima ha iniziato la sua carriera come caratterista, poi ha lavorato molto in Italia, dove ha partecipato a numerosi spaghetti western.

I suoi successi

Dagli anni ’70, poi, ha cominciato la collaborazione con il regista tedesco Werner Herzog, che lo ha scelto come protagonista di cinque dei suoi film e lo ha portato a conquistare la fama internazionale. Tra le pellicole di successo ricordiamo:

Aguirre furore di Dio

Woyzeck

Nosferatu

Il principe della notte

Fitzcarraldo

Cobra Verde

Come regista, invece, ha lasciato una sola opera: Kinski Paganini, un film dedicato al violinista.

Come è morto, le sue ceneri

L’attore e regista è morto d’infarto in California, aveva 65 anni. Le sue ceneri sono state sparse nell’Oceano Pacifico.

Le mogli, la storia con Debora Caprioglio

L’attore è stato sposato ben tre volte: dal 1952 al 1955 con Gislinde Kuhbeck, dalla quale ha avuto la figlia Pola. Poi dal 1960 al 1971 con Brigitte Ruth Tocki e da quell’amore è nata la figlia Nastassja. Dal 1971 al 1979, invece, è convolato a nozze con Minhoi Genevieve Loanic e dalla storia è nato Nikolai.

Dal 1987 al 1990, invece, ha avuto una storia d’amore con Debora Caprioglio, nota attrice italiana, che ha sempre presentato come sua moglie, nonostante tra i due non ci fosse mai stato un matrimonio.