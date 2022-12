Concerti di Capodanno a Roma: ecco dove, quando e quali sono quelli gratis

Roma. Saranno ben sei i concerti a ingresso gratuito nelle più belle basiliche di Roma: le performances si svolgeranno dal 29 dicembre al 2 gennaio, con un progetto denominato “Rome New Year” che Destination Events – organizzatore anche delle parate di Capodanno a Roma e Londra – propone da anni per omaggiare la bellezza delle più nelle chiese che si trovano nella Capitale, attraverso dei concerti sinfonici e corali che verranno messi in atto da alcune high school americane previamente selezionate.

Venditti e De Gregori in concerto: in prima tv assoluta le prove, ecco dove e quando

I concerti gratuiti nelle sei chiese più belle di Roma

Dunque, tenete bene a mente le date: dal 29 dicembre al 2 gennaio 2022, con porte aperte alla musica classica, con repertori nazionali ed internazionali che verranno eseguiti dai giovani professionisti americani dagli 11 ai 18 anni. Nel frattempo, poi, sempre nella Capitale, c’è grande attesa e fermento per il Concertone di Capodanno.

Madame no vax e indagata, la sua presenza al concerto di Capodanno mette in crisi il Campidoglio

Corale a San Pietro

Ecco allora il programma che ci aspetta in questi giorni: