Venditti e De Gregori in concerto: in prima tv assoluta le prove, ecco dove e quando

“Venditti & De Gregori – Falegnami & filosofi” è il film evento in programma sul Nove in prima tv il 29 dicembre alle 21.15. Un feature movie realizzato in collaborazione con Caravan Friend&Partners e New Sound City per la regia di Stefano Pisolini. Una pellicola che viene lanciata in occasione della partenza del viaggio musicale di De Gregori e Venditti. Sarà l’occasione per vivere la magia del dietro le quinte del tour, le scene nella sala prove, oltre a contenuti inediti realizzati durante il concerto live allo stadio Olimpico di Roma, un grande amicizia e un sodalizio musicale quello dei due giganti della musica italiana tornati ‘insieme’ dopo 50 anni.

I grandi successi dei due giganti della musica

Da Viva l’Italia a Unica, da Rimmel a Ricordati di me passando per Sempre e per sempre, Generale, La donna cannone, Grazie Roma, Alta marea, Notte prima degli esami, La leva calcistica della classe ’68, un ricco repertorio quello che i due mostri sacri della musica italiana propongono nel loro tour che potranno essere riascoltati dai fan i quali avranno anche l’occasione di respirare e rivivere la lunga amicizia che lega i due cantanti uniti dalla passione per la musica.

Lo spettacolo propone non solo musica

Non solo momenti degli show, ma anche il lavoro che c’è nel backstage e nei camerini tra Venditti e De Gregori e una carrellata sugli spazi nei quali i due artisti si sono incontrati per provare, all’Atlantico di Roma, per decidere insieme quali pezzi inserire nel tour: “Venditti & De Gregori – Falegnami & Filosofi”. Un evento da non perdere per gli appassionati dei due cantanti italiani che hanno segnato diverse epoche.