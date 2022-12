Madame no vax e indagata, la sua presenza al concerto di Capodanno mette in crisi il Campidoglio

Un’artista ingaggiata dal Comune per esibirsi il 31 dicembre insieme a Elodie, Franco 126 e Sangiovanni a Roma, ma che ora è finita tra gli indagati nell’inchiesta della procura di Vicenza, la stessa inchiesta che 10 mesi fa aveva portato di diversi medici. Stiamo parlando di Madame. Le indagini che la interessano riguardano finte vaccinazioni anti Covid, e si ipotizza anche il reato di falso ideologico ai danni del sistema sanitario nazionale, come confermato anche da Repubblica. Una notizia, questa sulla 20enne Madame – nome d’arte di Francesca Calearo – che rischia inevitabilmente di mettere in imbarazzo il Campidoglio, il qualche al momento preferisce la via del silenzio. La domanda, ad ogni modo, resta legittima: come si comporterà il Comune?

Concerto Capodanno Roma 2020: scaletta e artisti al Circo Massimo, come arrivare

Madame, imbarazzo del Comune per la sua presenza al concerto di Capodanno

Al momento, come fa sapere anche Alessandro Onorato, assessore al Turismo e ai Grandi eventi, non sarebbero previsti cambi di programma per lo show del Circo Massimo. Proprio ieri, qui, sono iniziati i preparativi per l’evento a ingresso gratuito. Questo significa che Madame, a quanto pare, canterà regolarmente. Sembra che l’ostacolo della capienza – che aveva portato anche ad un cambio di location, dai Fori Imperiali al Circo Massimo – non sia stato l’unico a minacciare l’evento-show da ,7 milioni, Iva compresa. Il disagio è evidente, anche perché quando iniziarono i preparativi nessuno poteva immaginare una cosa del genere. La bocca rimane cucina anche da parte di Madame stessa, in gara anche a Sanremo con il brano ”Il bene e il male”, titolo che in origini doveva essere ”Puttana”. Inevitabilmente, anche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo sono arrivate delle critiche più o meno esplicite.