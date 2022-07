Madame, stasera il concerto a Roma: date tour, orario e scaletta di martedì 5 Luglio 2022

Madame, 20 anni, è già artista simbolo della Generazione Z. Una cantante che nonostante la giovane età ha calcato diversi palcoscenici senza mai deludere il suo pubblico. Una novità nel panorama italiano che non molti anni fa ha rivoluzionato lo scenario femminile. Oggi, 5 Luglio 2022, tornerà a Roma per il Rock in Roma. Ecco i dettagli.

Madame oggi 5 Luglio Rock in Roma

Una scrittura diversa, sincera, senza filtri. Una scrittura diventata la rappresentazione dello stato d’animo dei giovani di oggi. Lei, con la sua semplicità e il suo essere così profondo, è riuscita a farsi amare fin da subito. L’abbiamo vista a Sanremo con uno dei pezzi che ha fatto più successo. E l’abbiamo vista da poco allo Stadio Olimpico, ospite di Marco Mengoni. Stasera la vedremo a Rock in Roma, all’Ippodromo Capannelle alle 21:00.

Scaletta Madame

Ancora non è arrivata la scaletta del concerto di stasera ma molto probabilmente sarà la seguente:

Istinto

Tu mi hai capito

Baby

Clito

Mami papi

Bamboline boliviane/Vergogna

L’eccezione

Tutti muoiono

Luna

Amiconi

L’anima/17

Il mio amico

Mi fiderò

Sentirmi

Sciccherie

Voce

Marea

Le altre date del tour Madame 2022