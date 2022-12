Capodanno 2023, cosa fare a Roma, Milano e Napoli: tutti i concerti in piazza e gli eventi in programma

Il 2022 è agli sgoccioli e tra pochi giorni potremo dare il benvenuto al nuovo anno, con l’auspicio che possa essere foriero di tante gioie, novità e soddisfazioni. In occasione del Capodanno gli eventi non mancano e le città pullulano di iniziative! Dai musei, ai concerti in piazza, l’offerta è davvero ampia! Vediamo ora cosa fare per l’ultimo dell’anno a Roma, Milano e Napoli.

Cosa fare a Roma per il Capodanno

Immancabile, nella Capitale, l’appuntamento con il Concertone ai Fori Imperiali. A condurre l’evento ci saranno Filippo Ferraro e Francesca Romana D’Andrea mentre la radio partner è RDS 100% Grandi Successi. Chi saranno gli artisti pronti a far ballare il pubblico nella notte più frizzante dell’anno? Sul suggestivo parco del Concertone vedremo: Franco 126, Elodie, Madame e Sangiovanni. Il live comincerà alle 21.30. Oltre al grande concerto di Capodanno segnaliamo anche gli eventi a Cinecittà World: numerosi dj set, 8 cenoni a tema e 40 le attrazioni del parco che resteranno aperte tutta la notte. Tra gli ospiti anche Rocco Siffredi, Jerry Calà, Valeria Visconti e Maurizio Mattioli.

Gli eventi per la notte di San Silvestro a Milano

Diversamente dagli altri anni, nel capoluogo meneghino il classico concerto in Duomo non ci sarà. A renderlo noto, ad inizio dicembre, il sindaco della città Beppe Sala. Tuttavia, gli eventi in una città poliedrica e ricca come Milano non mancano! Si va, infatti, dallo spettacolo di Edoardo Bennato al Teatro degli Arcimboldi ad una notte di musica ed intrattenimento fino all’alba al Fabrique, dove sarà Radio 105 a far ballare per tutta la notte gli avventori. Il divertimento sarà assicurato.

Ultimo dell’anno a Napoli

Veniamo infine al capoluogo partenopeo. A Napoli saranno tre le giornate di festeggiamenti che termineranno il 31 dicembre a partire dalle 21.30 in Piazza del Plebiscito. Si inizia il 29 dicembre alla galleria Umberto I con lo spettacolo Qualcosa arriverà, passando poi al 30 dicembre con il concerto di Rkomi in Piazza del Plebiscito. Per dare il benvenuto al 2023, scenderà invece in campo il comico Peppe Iodice con il suo Peppy Night Show al quale prenderanno parte anche numerosi ospiti.