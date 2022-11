Capodanno 2023, cosa fare e dove andare: le Capitali europee da visitare, tutte le offerte

Anche se manca ancora un po’ ai festeggiamenti di Capodanno è utile giocare di anticipo e portarsi avanti così da non arrivare impreparati ai festeggiamenti. L’ultimo dell’anno è un momento magico, all’insegna del divertimento ma anche della speranza che la nuova annata posso portare con sé gioie ed eventi felici, lasciandosi invece alle spalle le difficoltà dell’anno che sta per volgere al termine. Numerosi i programmi che si è soliti effettuare per il Capodanno ma in questo articolo vogliamo darvi qualche piccolo suggerimento su quali Capitali europee visitare per un ultimo dell’anno con i fiocchi! Pronti a partire?

Capodanno 2023: le mete europee da visitare

Cosa fare per il Capodanno targato 2023? Come ogni anno, torna a ripresentarsi la fatidica domanda ma se avete scelto di trascorrerlo oltre i confini dell’Italia ecco qualche piccolo suggerimento per voi, con le mete europee che proprio non potete farvi scappare. Partiamo da Londra, l’ultimo dell’anno in questa città è davvero emozionante: lo spettacolo dei fuochi di artificio all’ombra del Big Ben e della London Eye, è davvero da non perdere! Nella capitale britannica non c’è un solo modo per festeggiare, degno di nota anche il suggestivo spettacolo dei fuochi di artificio lungo il Tamigi. Come non includere nel nostro breve viaggio uno delle capitali europee più romantiche al mondo? Stiamo parlando di Parigi che per l’ultimo dell’anno offre ai propri visitatori l’imbarazzo della scelta. È possibile infatti trascorrere la serata in un locale alla moda, così come gustare il classico cenone al ristorante e ancora, divertirsi a costo zero in piazza.

Ultimo dell’anno a Zagabria e Madrid

Passiamo ora alla città di Zagabria. Grazie alle sue bellezze architettoniche e paesaggistiche, la capitale della Croazia regala ai propri visitatori un’atmosfera davvero magica ed unica nel suo genere! Una funicolare collega la Città Alta a quella Bassa e tra luci, decorazioni, musica dal vivo e un fitto calendario di eventi, l’aria di festa così come il divertimento, sono assicurati! Voliamo adesso a Madrid! Nella capitale spagnola, l’ultimo dell’anno, chiamato anche nocheveja, si festeggia principalmente in piazza e le alternative tra le quali scegliere non mancano! La ricorrenza è infatti una delle più sentite e ricche della tradizione spagnola!

Praga e Amsterdam

Andiamo infine alle città di Praga e Amsterdam. Per quel che riguarda la prima, l’atmosfera che caratterizza la Capitale della Repubblica Ceca durante il periodo natalizio è davvero suggestiva: luminarie, mercatini di Natale e, come ciliegina sulla torta, la neve che rende il tutto ancora più magico! L’offerta è ricca anche per l’ultimo dell’anno, ricorrenza che principalmente si festeggia in piazza dopo il cenone con i parenti. Cosa fare invece ad Amsterdam per il Capodanno 2023? Ricca di storia, arte e cultura, il divertimento nella capitale olandese è assicurato! Anche in questo caso, la scelta è ampia: si può trascorrere l’ultimo dell’anno in piazza oppure in uno dei tanti locali cittadini, molti dei quali aprono appositamente a mezzanotte per accogliere i sempre numerosi turisti e non solo.