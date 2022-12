Capodanno 2023 nei teatri di Roma: tutti gli eventi e gli spettacoli in programma

Non solo cenoni o botti, Capodanno a Roma è molto di più. E tra le tante possibilità offerte dalla Capitale c’è anche la possibilità di seguire uno spettacolo teatrale. Sono diverse le rappresentazioni teatrali previste per la sera del 31 dicembre. Tante occasioni da tenere in considerazione per trascorrere una fine dell’anno indimenticabile. Ma andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti previsti.

Tutti gli spettacoli teatrali in programma

Al Palazzo dello Sport Enrico Brignano va in scena il 31 dicembre con “Ma… diamoci del tu!”. Il noto attore si propone di trascorrere la serata in compagnia del suo pubblico. Uno spettacolo realizzato ad hoc per Capodanno, nel quale Brignano saluterà l’arrivo del 2023 tra risate e musiche che si annuncia travolgente per quanti sceglieranno questa opzione.

Non si tratterà dell’unico spettacolo in programma, perché allo Stadio olimpico di Roma Maurizio Battista presenterà, sempre il 31 dicembre, ‘Tutti contro tutti’. Il comico romani, insieme al suo pubblico, saluterà l’arrivo del nuovo anno a suon di risate con un’analisi ironica sul mondo che ci circonda. Un modo per alleggerire e sdrammatizzare i problemi della vita. L’appuntamento è alle 22 di sabato sera.

Al teatro Tirso, invece, Pablo e Pedro presenteranno il loro ultimo spettacolo ‘Una volta l’anno’. I due comici saliranno sul palco per trasportare il loro pubblico in un mare di risate grazie agli sketch storici e a grandi novità. Tanto divertimento per aspettare insieme, ma soprattutto con il giusto stato d’animo l’arrivo del 2023.

Anche Edoardo Leo ha scelto di trascorrere il Capodanno con il suo pubblico presentando ‘Ti racconto una storia’. Un reading- spettacolo nel quale l’attore ripropone gli espedienti adottati nel corso della sua carriera. Si tratterà di un’ottima combinazione tra vita vissuta parole e musica per un appuntamento che si terrà la sera di San Silvestro all’Auditorium Parco della musica di Roma.

Al teatro Ghione di Roma verrà presentato, invece, nella serata di Capodanno, lo show di magia ‘Abracadabra – la Notte dei Miracoli’ con un doppio appuntamento. Per chi non voglia perdere cenone e spettacoli pirotecnici il primo spettacolo è previsto alle 18.45, mentre il secondo è alle 22.45.

‘Forza Venite Gente’ è un musical sulla vita di San Francesco d’Assisi, che tornerà a Roma al Teatro Orione dove andrà in scena dal 26 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023, inclusa la sera del 31 dicembre per salutare l’arrivo del 2023 in un modo differente da quello solito.

Al Teatro Parioli, invece, a partire dalle 21 sarà protagonista Antonio Giuliani, il comico romano ripercorrerà le diverse tappe della sua vita e anche della sua carriera, ricordando avvenimenti che hanno caratterizzato la sua formazione e che lo hanno indirizzato verso le scelte fatte e quindi verso il successo.