Edoardo Leo: chi è, età, carriera, Gigi Proietti, chi è la moglie, figli, teatro, spettacoli, vita privata e Instagram

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di ‘zia Mara, per lo spazio dedicato al cinema anche l’attore Edoardo Leo, che interverrà per presentare il docu-film su Gigi Proietti.

Chi è Edoardo Leo: carriera e film

Edoardo Leo è un attore, sceneggiatore e regista italiano, nato a Roma il 21 aprile 1972. Nel 1999 si è laureato, con il massimo dei voti, in Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma. Diventa noto al grande pubblico grazie al ruolo di Marcello nella serie Un medico in famiglia. Tanti i film che lo vedono come protagonista, ma è nel 2010 che debutta come regista nel film Diciotto anni dopo, da lui scritto, diretto ed interpretato. Al cinema e alla televisione, aggiunge anche la passione per il teatro: nel 2012 è in teatro con Ambra Angiolini con lo spettacolo Ti ricordi di me?. Di recente, ha recitato nel film Non ci resta che il crimine e, sempre nel 2019, ha sperimentato per la prima volta l’esperienza del doppiaggio: ha prestato la propria voce a Timon nel film Il re Leone.

Chi è la moglie, figli

Edoardo Leo è sposato con Laura Marafioti, cantante e musicista che è conosciuta con lo pseudonimo La Elle: la donna fa parte del coro ufficiale di Antonello Venditti. Edoardo è papà di due figli, Francesco e Anita.

Curiosità

Da bambino sognava di fare l’insegnante.

Si definisce ritardatario, disordinato, notturno e abitudinario.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @edoardoleo vanta 558 mila followers.