Edoardo Leo, chi è la moglie Laura Marafioti: età, cosa fa, La Elle, biografia, vita privata

Laura Marafioti è la moglie dell’attore e regista Edoardo Leo. I due si sono sposati dal 2000 pertanto quest’anno hanno tagliato il traguardo dei 22 anni di matrimonio. Questi sono giorni importanti per la coppia considerando che il 10 novembre 2022 uscirà al cinema l’ultimo film di Edoardo Leo, War – la guerra desiderata. Oggi peraltro, domenica 6 novembre, l’attore sarà ospite a Da Noi a ruota libera su Rai 1 a partire dalle 17.20 per presentarlo. Ma, tornando a Laura, chi è sua moglie dunque? Conosciamola più da vicino e cerchiamo di saperne qualcosa in più su di lei.

Chi è la moglie di Edoardo Leo Laura Marafioti “La Elle”

La sua data di nascita non è nota. Il marito invece classe 1972. Su di lei sappiamo che, oltre ad essere una cantante e musicista, è anche una corista nonché ballerina. Ha pubblicato anche un disco con lo pseudonimo La Elle. Nella sua carriera ha lavorato con Antonello Venditti, e, cambiando genere, in televisione con Paolo Bonolis (negli anni ’90 con Tira e Molla). Non tutti sanno che la Marafioti è stata inoltre l’interprete della colonna sonora di Buongiorno Papà film con protagonisti suo marito, Edoardo Leo, Marco Giallini e Raoul Bova.

La vita privata

La Elle, alias Laura Marafioti, ed Edoardo Leo sono sposati dal 2000 dopo anni di fidanzamento. La coppia ha due figli, Francesco e Anita. La musicista però, a differenza del compagno, non ama molto stare al centro dei riflettori non a caso i suoi profili social sono privati.