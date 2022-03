Enrico Brignano: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, matrimonio, genitori, Instagram, spettacoli

Torna Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Doppio appuntamento con Silvia Toffanin che oggi, domenica 6 marzo, ospiterà in studio tantissimi ospiti, tutti pronti a raccontarsi ai microfoni a cuore aperto. Tra loro anche Enrico Brignano!

Chi è Enrico Brignano, carriera, spettacoli e teatro

Enrico Brignano è nato a Roma, nel quartiere di Dragona, il 18 maggio del 1966. Ha frequentato l’accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti e ha partecipato come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La sai l’ultima?. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo di Giacinto in Un medico in famiglia. Nel 2000 ha girato il suo primo film da regista e protagonista e ha iniziato l’ascesa nel mondo dello spettacolo grazie alle tournée estive di teatro e cabaret.

La sua più grande passione resta il teatro: ha scritto e ha interpretato diversi spettacoli. Tutti grandi successi.

Chi è la compagna, figli

Nel 2008 Enrico Brignano ha sposato la ballerina Bianca Pazzaglia. La coppia si è separata nel 2013. Dal 2014 è fidanzato con l’attrice e conduttrice Flora Canto. I due hanno una figlia, Martina, nata a Roma il 10 febbraio del 2017.

Curiosità

Brignano è tifoso della Lazio.

Ha aperto il capodanno 2012 ai Fori imperiali di Roma insieme ai Negramaro.

Instagram

Enrico Brignano è molto seguito su Instagram. Con il suo account ufficiale @enricobrignano vanta oltre 640 mila followers.