Madame canterà al Concertone: nonostante sia indagata per vaccini falsi, il Campidoglio la conferma

La cantautrice Madame nel fiume delle polemiche per essere indagata in un giro di vaccini falsi, presenzierà ugualmente al Concertone di Capodanno a Roma. Una cosa sorprendente e forse anche di cattivo gusto per qualche spettatore, considerato come la Giunta del Campidoglio si è sempre battuta contro le posizioni No-Vax sul vaccino per il Covid-19. Eppure, dalle stanze del sindaco Roberto Gualtieri, la cantautrice vicentina potrebbe ricevere una grazia.

Madame canterà a Roma, nonostante lo scandalo sui vaccini falsi

Proprio per le posizioni politiche del Campidoglio, tutto sembrava volgere verso il forfait della cantante per lo scandalo che gli si era abbattuto addosso e che dovrà essere chiarito dalla magistratura. Nonostante la presenza di Madame potrebbe creare non poche polemiche, dalle stanze del Comune di Roma dovrebbero a breve ufficializzare ugualmente la presenza dell’artista sul palco del Concertone della Capitale d’Italia.

Una situazione che creerà non pochi imbarazzi, specie poi davanti a una guida comunale, che con in testa il sindaco Roberto Gualtieri, si è sempre battuta a favore delle posizioni scientifiche sul Covid-19 e aveva addirittura sensibilizzato al vaccino durante la campagna elettorale per le politiche romane. Una battaglia, lo scorso anno, molto ideologica, considerato come i “no-vax” più volte erano stati etichettati come persone incoscienti e che del virus non conoscevano nulla.

Eppure, sul palco del Concertone capitolino, ugualmente salirà Madame. Un volto pubblico e artista, che seppur libera di pensarla come vuole sull’utilizzo dei vaccini e la storia del Coronavirus, non rende note ora le proprie posizioni critiche verso il vaccino e le limitazioni italiane imposte dallo Stato sotto i governi di Conte e successivamente Mario Draghi. Sorge allora da domandarsi, anche lecitamente, se in tale condizione, la star musicale fosse la più adatta a presenziare sul palco del Concertone, considerata anche la linea politica ferrea dell’Amministrazione capitolina sul punto dei vaccini.