Musei aperti a Natale, Santo Stefano e a Capodanno in Italia: ecco dove e gli orari

C’è un solo modo per trascorrere al meglio queste imminenti vacanze natalizie: cioè all’insegna della cultura, dei musei e dell’arte. E c’è anche una buona notizia in tutto questo: per le giornate di festa – Natale, Santo Stefano e Capodanno – i poli della cultura in Italia e i Musei resteranno aperti e liberamente visitabili dal pubblico di fruitori. Continuate a leggere per saperne di più.

Musei aperti a Natale, Santo Stefano e a Capodanno in Italia: le feste all’insegna della cultura

Capitale della cultura in Europa e nel Mondo. Sono tantissimi i turisti che ogni mese fanno visita alle principali città, cercando di carpirne i segreti, scovarne i misteri ed apprezzarne le bellezze. Spesso gli italiani non fanno caso a tutto questo, perché ci vivono dentro da sempre, e ogni giorno può essere un giorno di scoperta. Ci sono però delle occasioni in cui si può diventare ”turisti in casa propria” potremmo dire, giornate di festa, libere dal lavoro e dagli impegni che possiamo dedicare alla scoperta degli immensi tesori delle nostre città, attraverso i Musei soprattutto. Ecco, allora, una buona idea per trascorrere al meglio queste giornate di festa, magari in compagnia di qualche amico o familiare, in cerca dell’opera d’arte più suggestiva della propria città. Infatti, a L’Italia è certamente la. Sono tantissimi i turisti che ogni mese fanno visita alle principali città, cercando di carpirne i segreti, scovarne i misteri ed apprezzarne le bellezze. Spesso gli italiani non fanno caso a tutto questo, perché ci vivono dentro da sempre, e ogni giorno può essere un giorno di scoperta. Ci sono però delle occasioni in cui si può diventarepotremmo dire, giornate di festa, libere dal lavoro e dagli impegni che possiamo dedicare alla scoperta degli immensi tesori delle nostre città, attraverso i Musei soprattutto. Ecco, allora, una buona idea per trascorrere al meglio queste giornate di festa, magari in compagnia di qualche amico o familiare, in cerca dell’opera d’arte più suggestiva della propria città. Infatti, a Capodanno l’accesso ai musei è libero e l’occasione è molto ghiotta, come sottolineano i numeri registrati anche per le domeniche al Museo nel corso di questo anno 2022: quasi 2 milioni di visitatori. Un gran bel risultato, un segnale che indica chiaramente quanto la cultura sia ancora di forte interesse tra i cittadini italiani.

Il programma dei Musei per le festività di Natale e Capodanno

Il 26 dicembre 2022, l’1 e il 2 gennaio 2023 cittadini e turisti potranno visitare i musei e i parchi archeologici statali che rimarranno aperti in via straordinaria per le festività. Nel giorno di Capodanno, inoltre, tornerà #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, su prenotazione dove previsto. Nel corso del 2022 gli accessi registrati sono stati 1.879.597.

Le parole del Ministro Sangiuliano

“In giornate tradizionalmente di riposo per i luoghi della cultura il Ministero offre a tutti l’opportunità di godere della bellezza del patrimonio artistico italiano. Ringrazio il personale del MiC impegnato nel garantire queste aperture straordinarie, in particolare per la prima domenica di gennaio, giorno di Capodanno, in cui musei e parchi archeologici saranno visitabili gratuitamente”, dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.