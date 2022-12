Da noi a ruota libera, anticipazioni 25 dicembre 2022: chi sono gli ospiti nel giorno di Natale

Torna Da noi a ruota libera, il programma amato e seguito dal pubblico di Rai 1, quello che vede alla conduzione, ormai da tempo, Francesca Fialdini. Dopo la pausa dovuta ai Mondiali di Calcio, la Fialdini torna in tv. E lo fa proprio nel giorno di Natale per tenere compagnia ai telespettatori con i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata. Ma ci sarà spazio anche alle persone comuni, a quelle che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Chi sono gli ospiti di Francesca Fialdini il 25 dicembre 2022

Gli ospiti di questa puntata natalizia saranno: la cantante Alexia, che ha pubblicato l’album “My Xmas”, una raccolta di canzoni natalizie, e che, per l’occasione, si esibirà anche in studio, Enrico Brignano, attualmente impegnato a teatro con lo spettacolo “Ma… diamoci del tu”, che si racconterà, parlando della sua carriera e della sua vita privata. E anche Amii Stewart, cantante dalla voce straordinaria, regina della dance music, che ripercorrerà i suoi successi, tra cui il duetto con Gianni Morandi “Grazie perché”. Francesca Fialdini, poi, darà spazio a don Marco Pozza, Cappellano del carcere Due Palazzi di Padova e autore di diversi libri tra cui, l’ultimo, “Chi dorme non piglia Cristo”.

Dove vedere le repliche

L’obiettivo della trasmissione è uno: intrattenere, emozionare, creare un confronto umano. Tra alti, bassi, racconti di vita, aneddoti esclusivi. In ogni puntata, infatti, ci saranno spunti diversi, che verranno anche sollecitati dalla ruota, quella fornisce indizi, ricordi, momenti di gioco e di spettacolo. L’appuntamento, dopo settimane di stop, è per domenica 25 dicembre, a partire dalle 17.20 circa, subito dopo Domenica In e la fascia del TG1. Tutte le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming e in forma gratuita sul portale Rai Play.