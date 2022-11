Alexia: chi è, vita privata, marito, figli, instagram

È stata una delle cantanti più note degli anni novanta. Alexia, pseudonimo di Alessia Aquilani, è una cantautrice e compositrice, conosciuta per la sua voce grintosa è considerata una regina della musica dance internazionale. Andiamo a conoscerla meglio, vediamo cosa fa adesso…

Chi è Alexia

Alessia Aquilani è nata a La Spezia il 19 maggio del 1967 è alta 1 metro e 50 ed è conosciuta soprattutto per la sua musica negli anni ’90. Grazie al suo successo ha venduto ben 6 milioni copie nel corso della sua carriera.

Carriera

Cantante di livello internazionale Alexia ha inciso canzoni anche in altre lingue. Sono vari i suoi successi e tra gli altri ci sono: Dimmi Come, Da Grande, Ti Amo Ti Amo, Biancaneve, Happy, Per Dire di no, Egoista, Me and You, Think About The Way, Mio Padre…

La vita privata

In una delle sue ultime interviste ha confessato che a un certo punto della sua vita ha sentito forte il bisogno di diventare mamma. E oggi è sposata con Andrea Camerana, noto per essere il nipote di Giorgio Armani, e ha due figlie: Maria Vittoria e Margherita. Alexia è rimasta nel mondo della musica seppure non più ai ritmi frenetici che conduceva un tempo.

Instagram

Alexia ha un profilo Instagram “Alexia.social” dove conta 28,5 mila follower. Le foto che posta sono di esibizioni, ma anche di vita di tutti i giorni. Sorridente solare Alessia Aquilani sembra non essere stata scalfita dal tempo che passa.