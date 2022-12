Dediche di Natale brevi e divertenti da inviare ad amici e parenti: le frasi più belle

Lo scambio degli auguri è uno dei momenti più sentiti del Natale, per molti ha un significato più profondo del regalo. Anche se a volte non si ha davvero idea di cosa scrivere o si cerca qualcosa di originale per non essere ripetitivi e magari noiosi. Ci sono diversi messaggi da condividere sia sui bigliettini di auguri, sia whatsapp, con sms o messenger.

Esistono app alle quali attingere per messaggi o video originali

Facendo ‘appello’ proprio allo smartphone è possibile trovare tante idee non solo relative a messaggi, ma anche per creare immagini di Natale. Tra le altre soluzioni è possibile ricorrere a ‘Buon Natale Photo adesivi’. Un’app creata appositamente per aiutarci a creare con adesivi, auguri personalizzati nei quali puoi far comparire alberi di Natale, slitte, Babbo Natale e tanto altro ancora. Ma non si tratta dell’unica soluzione perché c’è anche un’altra app: ‘Message front Santa’ che permette di mandare videomessaggi personalizzati, messaggi originali, dediche, frasi a parenti, conoscenti ed amici.

La ricerca di frasi semplici scritte a mano

Non tutti sanno e vogliono utilizzare queste soluzioni tecnologiche. C’è chi è ancorato ancora all’idea tradizione che i biglietti di auguri vadano scritti a mano. Ma che si tratti di social o di pensieri scritti di proprio pugno sono varie le idee dalle quali prendere spunto per scrivere un messaggio di auguri. Tra gli altri:

Che il cuore ti si illumini come le strade in queste festività

Sii collaborativo con la tua famiglia, ci tengono all’albero, per una volta non rompere le p…

Ci sei per l’asinello del presepe quest’anno?!

Il posto migliore dal quale scegliere di darti gli auguri è il mio cuore!

Il regalo da farti non l’ho cercato su Amazon o in un centro commerciale è nel mio cuore!

Per ora auguri. Poi non appena ti vedo ti concio per le feste

Importante tener presente chi è il destinatario del messaggio

È importante fare la differenza. Non si possono scrivere biglietti uguali a un amico e a una nonna; a una mamma o alla propria ragazza. Insomma bisogna avere ben chiaro chi è il destinatario per non sbagliare. Ci sono poi frasi che vanno bene per chiunque come: