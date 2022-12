Buon Natale 2022: le frasi più belle, romantiche e religiose, da inviare ad amici e parenti

Anche quest’anno volge al termine, ma prima, il 2022, ha ancora molto da riservarci, come ad esempio il Natale che incalza, e che tra poco entrerà con tutta la sua magia nelle nostre case già pronte ad accoglierlo. Sta per arrivare, insieme al 25 dicembre 2022, anche il momento dello scambio degli auguri, con parenti, amici, familiari e conoscenti. Un momento di grande festa e felicità, dove però si è sempre in cerca di una frase bella e originale da inviare ad amici o parenti. Oppure, come accade sovente, da utilizzare per il biglietto d’auguri del regalo di Natale. Che sia un messaggio classico, tradizione o creativo, è importante trasmetterlo. Non tutti però riescono a trovare il tempo di formulare un pensiero originale, dato il gran da fare che c’è in questo periodo, ma non disperate: noi della redazione de Il Corriere della Città siamo qui per venirvi in soccorso. Abbiamo infatti preparato una lista delle frasi più originali, belle e creative da poter inviare ai vostri cari per gli auguri di questo Natale 2022. Continuate a leggere, e scegliete quella che preferite o che maggiormente si adatta alla personalità del vostro ricevete. Un’ultima cosa: buone feste e buon Natale 2022!

Frasi di Natale brevi, immagini animate e video per augurare buone feste su WhatsApp ad amici e parenti

Le migliori frasi per il Natale 2022

Allora, se siete alle prese con il cosiddetto “vuoto dello scrittore” nel momento in cui bisogna pensare a una frase di accompagnamento per il regalo di Natale, oppure per scrivere semplicemente un messaggio, non disperate. Di seguito una lista delle migliori frasi creata appositamente per togliervi dall’impaccio: