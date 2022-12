Frasi di Natale brevi, immagini animate e video per augurare buone feste su WhatsApp ad amici e parenti

Non c’è niente di più bello che far sapere a qualcuno quanto tieni a lui o lei con degli auguri speciali. Trovare le parole giuste e d’impatto, tuttavia, non sempre è semplice. Abbiamo raccolto, quindi, alcune frasi di augurio particolarmente belle, da poter inviare a tutti coloro a cui vuoi bene. Oppure puoi scegliere di scriverle a mano, su un bigliettino da appuntare al regalo.

Auguri di Natale 2022 speciali: ecco le frasi più belle

Ma qual è il segreto per fare colpo? Aggiungere sempre una personalizzazione in modo che il messaggio per gli auguri di Natale non sembri un semplice “copia e incolla” ma sia in grado di raggiungere il cuore delle persone a noi più care. Il consiglio è allora quello di prendere spunto dalle proposte che troverete di seguito riportate e aggiungerci un qualcosa di proprio.

Babbo Natale! Auguri di Natale! A Natale ogni sorpresa vale ma… tu vali di più. Auguri!

Ancora nessun sms natalizio da riciclare in serie? Forza, datevi da fare! Buon Natale.

Auguri di un sereno Natale e un anno nuovo ricco di soddisfazioni a te e ai tuoi cari. Auguri!

Che il Santo Natale ti porti fra i doni tanta serenità.

Auguri per un Natale dipinto di gioia!

Che questo Natale porti a te e famiglia tanta pace e serenità. Buone feste!

Con i migliori auguri di gioia e felicità per questo Natale e per tutto il Nuovo Anno.

Cos’hai trovato sotto l’albero? I miei più sinceri auguri di Natale!

È arrivato Natale: che sia un giorno luminoso e felice! Auguri!

In questa notte speciale, piena di magia, non potevano mancare i miei auguri di buon Natale.

In questi giorni siamo tutti più buoni e sentiamo il nostro cuore pieno di gioia. Auguri!

In questo freddo Natale arrivano a riscaldarti i miei più calorosi auguri. Buon Natale!

In questo giorno pieno di bontà e amore, il mio augurio è che tu sia sempre più felice.

L’incanto delle feste di Natale ti porti tanta gioia e pace. Auguri.

La tua amicizia rende più luminosa la gioia del Natale! Augurissimi!

Nel firmamento brilla la scia della cometa annuncia la buona novella: è nato Gesù!

Non ho la barba e il vestito rosso, ma un regalo te lo faccio lo stesso: buon Natale!

Non poteva mancare, in questo grande giorno, un piccolo pensiero per te. Buon Natale.

Ogni giorno è più bello con l’avvento del Bambinello. Tanti auguri di Buon Natale!

Ogni tuo desiderio in questo periodo di festa si possa realizzare. Buon Natale.

Quando riceverai questo sms, chiudi gli occhi e ricorda tutti i momenti più belli e felici della tua vita. Questo è quello che ti auguro: una vita piena di felicità. Auguri di Natale!

Sei un vero amico e ti auguro di trovare, sotto l’albero, infinita serenità. Buon Natale

Tanti auguri di Buon Natale a una persona davvero speciale!

Tanti auguri di un Felice Natale colmo di serenità! Con affetto.

Ti auguro di trascorrere delle serene feste in famiglia. Buon Natale.

Un mondo di auguri per un Felice Natale. Un forte e sincero abbraccio.

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Buon Natale e un augurio di buona salute e tanta felicità!

Con tanto affetto… Buon Natale

Tantissimi auguri! Che il Natale possa portare nella vostra casa armonia, pace e serenità!

Buon Natale!

Buon Natale! Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buon Natale!

Possa lo scintillio e la gioia del Natale riempire il tuo cuore. Ti auguro delle feste ricche di amore e felicità!

Auguri di Buon Natale 2022: 10 frasi famose per augurare buone feste

Citazioni famose e non per gli auguri di Buone Feste

Un’altra valida, anzi validissima, idea è quella di individuare alcune frasi pronunciate da personaggi famosi – oppure pubblicate semplicemente online da anonimi autori – per sorprendere il destinatario del nostro messaggio. Ecco allora qualche proposta:

Miei cari, ecco il mio augurio:

cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.

(Enzo Bianchi)

(Anonimo)

La pace, l’amore e l’armonia auguro a voi con tutto il mio cuore!

I buoni amici sono come angeli custodi sempre presenti. Grazie per esserci!!Buon Natale.

La tua amicizia è il più grande regalo di Natale. Grazie di tutto. Ti auguro un sacco colmo di felicità!Vi auguro tutto il meglio che la vita vi possa portare, Buon Natale!!

Con questa brevissima frase ti auguro un Natale strepitoso! Auguri!!

Ti auguro salute, amore e felicità. Buon Natale e felice anno nuovo!

Possano i buoni sentimenti del Natale essere sempre presenti con voi per tutto l’anno. Buon Natale!

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Cerchiamo di vivere il Natale in maniera coerente col Vangelo, accogliendo Gesù al centro della nostra vita

Papa Francesco

Papa Francesco

Messaggi di Auguri di Natale 2022: le migliori immagini e frasi divertenti da inviare su WhatsApp e Facebook

Le migliori frasi per gli Auguri di Natale 2022

Se invece preferite ricorrere a qualcosa di più romantico o meno “impegnativo” vi proponiamo adesso alcune idee originali da inserire nei vostri messaggi.

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali.

(Anonimo) È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere.

(Jostein Gaarder) Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo.

(Antoine de Saint-Exupèry, Il piccolo principe) Il Natale è meraviglioso ma quando si è innamorati diventa magico!

Tanti auguri di buon Natale amore mio.

A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia.

Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore,

non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero.

(Charlotte Carpenter)

non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero.

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa farti è che sia Natale ogni giorno!

(Anonimo)

Guai se non ci fosse il Natale. Ci deve essere almeno un giorno dell'anno a ricordarci che siamo qui per gli altri e non solo per noi stessi.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Il Natale è l’amore in azione.

Ogni volta che amiamo,

ogni volta che doniamo,

è Natale.

Non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi trovi intorno.

(Stephen Littleword)

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati.

(Alda Merini)

(Alda Merini) Non ho che auguri da regalare:

di auguri ne ho tanti

prendete quelli che volete,

prendeteli tutti quanti.

Trovare qualcuno a cui donare il cuore è il più bel regalo che possiamo farci.

Buon Natale!

(cannovaV, Twitter)

Buon Natale!

Gentilezza. Donarla, riceverla.

È questo il mio augurio di Natale.

Di cuore.

(Anonimo)

È questo il mio augurio di Natale.

Di cuore.

Natale una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa fare è che sia Natale ogni giorno!

(Anonimo)

È Natale ogni volta che facciamo nascere l'amore nei nostri cuori! Auguri!

(Anonimo)

(Anonimo) Buon Natale credo sia stato già detto.

E allora dico Buon nuovo cuore a tutti. Che sappia emozionarsi, che sappia condividere, che sappia colorarsi, che sia speciale.

Immagini da inviare su WhatsApp con gli auguri di Buon Natale 2022

Eccoci arrivati all’ultimo pacchetto di idee per augurare Buon Natale, o Buone Feste, ai nostri amici e parenti. Come si suol dire infatti a volte “un’immagine vale più di mille parole”. E quale modo migliore allora di augurare un sereno Natale se non proprio con una fotografia, magari simpatica e divertente, da inoltrare su WhatsApp? Ecco quelle che abbiamo selezionato per voi.