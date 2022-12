Auguri di Buon Natale 2022: 10 frasi famose per augurare buone feste

Il mese di dicembre è arrivato per la gioia di gradi e piccini. E manca davvero poco al Natale: il conto alla rovescia, infatti, può partire tra case addobbate, alberi, regali da spacchettare. L’aria è magica ovunque, per strada e nelle case. E c’è chi sta già pensando a qualche messaggio o frasi da mettere vicino i regalini perché a volte è il pensiero quello che conta. E così noi del Corriere della Città abbiamo deciso di correre in aiuto tutti e di pubblicare un articolo sulle frasi più belle, solamente dieci da d’impatto, che si possono inviare in queste giornate così preziose sui social, su WhatsApp, Instagram, Facebook. Un modo per sentirci sempre vicini anche se alcuni parenti o amici, magari, sono lontani da noi. Il Natale unisce e abbatte ogni distanza.

Messaggi di Auguri di Natale 2022: le migliori immagini e frasi divertenti da inviare su WhatsApp e Facebook

Le frasi e le citazioni per Natale 2022

C’è chi è in leggero ritardo e sta, proprio in queste ore, facendo la corsa allo shopping per acquistare gli ultimi regalini. E chi, invece, sta già pensando alle migliori frasi da inviare ad amici, parenti e affetti per augurare buone feste. All’insegna dell’amore, della gioia e della salute. Tantissime persone sono alle ricerca di frasi originali e auguri di buon Natale da dedicare ai propri cari, soprattutto se si sono trovano lontani. In rete sono disponibili decine di articoli contenenti frasi famose, citazioni e aforismi tratte da libri, romanzi ma anche frasi celebri di personaggi famosi.

A seguire una lista di frasi pronte per essere utilizzate su Facebook, WhatsApp, Instagram e altri social network per fare gli auguri di buone feste. Le frasi che riportiamo di seguito sono di personaggi famosi, scrittori, cantanti o autori. Non il classico “Buone feste e felice anno nuovo”, ma frasi originali che stupiranno e porteranno calore ai nostri cari e amici lontani. Insomma, vi aiuteranno a sorprendere.

Le frasi famose per augurare Buon Natale 2022

Se siete alla ricerca di frasi da scrivere sui bigliettini natalizi o idee per i messaggi da inviare ad amici, parenti e colleghi di lavoro, ecco i migliori contenuti per lasciare stupiti familiari e conoscenti.

Felice, felice Natale, che possa riscattarci dalle delusioni dei nostri giorni d’infanzia; che possa ricordare al vecchio i piaceri della sua gioventù; che posso trasportare il marinaio e il viaggiatore migliaia di miglia lontano, di ritorno al caminetto della sua casa tranquilla. ( Charles Dickens )

) Miei cari, ecco il mio augurio: cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita. ( Padre Enzo Bianchi)

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti, prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti. ( Gianni Rodari )

) Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno. L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffare. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso. ( Norman Wesley Brooks )

) Questo è il Natale: la stagione dell’eterna speranza. ( Catherine O’Hara )

) È venuto un angioletto e mi ha dato un biglietto. A carattere cubitale c’era scritto… Buon Natale! ( Filastrocca di Natale )

) A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. ( Alda Merini )

) Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno. ( Gianni Rodari)

Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale. ( Dale Evans Rogers )

) Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno. (Stephen Littleword)

Le immagini da allegare per augurare buone feste

Ma non solo frasi, messaggi e citazioni famose. A volte le immagini possono sostituire le parole. Ed ecco che anche in questo caso noi del Corriere della Città corriamo in vostro aiuto e pubblichiamo una serie di immagini carine da poter inviare. Per augurare a tutti un sereno e felice Natale 2022!