Regali di Natale 2022, quali sono gli orologi più belli per lui o lei: le idee e i consigli

Tra i regali di Natale destinati a lasciare a bocca aperta c’è sicuramente l’orologio, specialmente se si opta per un modello che abbina stile, heritage e materiali d’eccezione. Si tratta di un vero investimento, che vale però la pena fare trattandosi di un accessorio di qualità che trascende le mode del momento ed è dunque destinato ad essere indossato per sempre.

L’orologio tra i regali di Natale 2022

L’importante è scegliere il modello giusto. Più sportivo, come un cronografo, oppure prezioso, in oro decorato da gemme, l’orologio è destinato a diventare l’alleato di stile da portare al polso che scandisce il ritmo delle nostre giornate. Un regalo decisamente importante, particolarmente indicato per chi non riesce mai ad arrivare a un appuntamento all’orario concordato.

Come Rihanna, nota per essere spesso e volentieri fashionably late: non solo alle sfilate di moda (all’ultima di Dior venne persino redarguita dai fan che attendevano impazientemente di vederla prima dello show) ma, addirittura, ai suoi concerti. Nel 2011, per citare l’episodio più clamoroso, si presentò sul palco, a Belfast, con ben 90 minuti di ritardo. «Shine bright like a diamond» è il ritornello di Diamond, uno dei successi della popstar al cui polso vedremmo bene proprio un orologio così. Eccentrico, scintillante, originale e in grado di attirare l’attenzione a metri di distanza, proprio come la star del pop.

I regali di Natale sono spesso causa di ansia e indecisione. E se ciò che doniamo non dovesse piacere, finendo per venire accantonato? Non potremmo mai perdonarcelo. Donando un orologio, però, possiamo essere certi che questo non avverrà. Perché i modelli che trovate nella gallery qui sotto sono piccoli scrigni che racchiudono tecnologia, lusso, qualità e design. Rappresentano il meglio dell’orologeria e chi li riceverà non vorrà più separarsene. In più, posando lo sguardo su lancette e quadrante, non potrà che pensare a chi gli ha offerto un gift così unico.

I modelli più ricercati

Tra i regali da vip, troviamo il “Vacheron Constantin”. Modello Malte Manuale dalla forma tonneau in oro rosa con quadrante in madreperla e fondello trasparente in vetro zaffiro, disponibile al costo di 24.300 euro. Poi il “Breguet”, modello Classique Dame in oro bianco con fondocassa in vetro zaffiro. Impermeabile fino a 3 bar, possiede un indicatore delle fasi lunari. Il prezzo si chiede direttamente alla casa di produzione.

Troviamo l’Hamilton. Modello Khaki Field Mechanical con cassa in acciaio, quadrante in vetro zaffiro e cinturino in canvas.. Il prezzo è di 525 euro. Poi l’Hublot. Modello Classic Fusion Titanium Blue in titanio satinato con quadrante in vetro zaffiro e movimento HUB1110. Vostro al prezzo di 7.900 euro.