Auguri di Natale 2022 per WhatsApp: frasi, immagini, GIF animate e sticker da inviare

I migliori Auguri di Natale 2022 per WhatsApp. Durante queste festività natalizie tantissimi utenti utilizzano WhatsApp ed altre applicazioni di messaggistica come Messenger, Telegram o Instagram per inviare gli auguri di Buone Feste ad amici e parenti. Aspettando il Natale in questa pagina abbiamo deciso di raccogliere le migliori frasi divertenti, immagini simpatiche, GIF animate e sticker (adesivi) per festeggiare questa ricorrenza.

Auguri di Natale 2022 da inviare su WhatsApp

Del resto ricevere un messaggio di auguri durante le festività natalizie fa sempre piacere, inutile negarlo, da qui l’idea di condividere una serie di suggerimenti sulle frasi simpatiche e originali da condividere con i propri cari. Gli auguri di Natale sono uno dei messaggi che più spesso vengono condivisi all’interno delle chat di gruppo e sulle conversazioni Facebook Messenger a fine anno, ecco dunque le nostre proposte per festeggiare con i propri amici e colleghi gli auguri di Buone Feste.

Buon Natale e tanti auguri di Buon 2022!

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa farti è che sia Natale ogni giorno!

A Natale puoi regalare sorrisi e amore. Saranno i doni più belli di tutti. Tanti Auguri!

La slitta che corre tra le stelle trasporta Babbo Natale che scenderà dal camino e ti porterà un bel regalino insieme ai miei auguri di Buon Natale!

Possa la tua lista dei desideri diventare realtà. Buon Natale!

Lo Spirito non ti manca, la follia nemmeno, non ci resta che brindare insieme ad un meraviglioso buon Natale. Tanti auguri di Natale!

Frasi da inviare per gli Auguri di Buone Feste

Se invece volete inviare qualcosa di più elaborato ecco qualche frase originale da dedicare ai nostri cari, che sia un nostro amico/a oppure un nostro familiare.

A Natale le luce del signore riesce a riscaldare anche i cuori più tristi e cupi, per poterlo fare abbandonate al suo calore e tutto avrà una magia.

Il regalo mio più bello e splendente per questo Natale targato 2022 è avere tutta la mia famiglia al mio fianco, verro sostegno di ogni giorno.

Tanti auguri di Buon Natale, che le stelle brillino oggi in cielo e siano a portata di mano per realizzare ciò che più desideri.

Se durante queste Feste vedrai un uomo vestito di rosso che scende silenzioso per il tuo camino e ti mette in un sacco grande, non ti spaventare, per Natale il mio regalo sei tu!

Ti auguro di trovare pacchetti di amore, felicità e gioia per un Natale unico e pieno di speranze. Un abbraccio e felice giornata!

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno” (Gianni Rodari)

Dicono che gli uomini siano angeli nati con un’ala soltanto, ti abbraccio così insieme possiamo volare alto. Buon Natale.

La Gioia, la Pace e l’Armonia siano le assolute protagoniste del tuo Natale. Tantissimi auguri!

Buon Natale per ogni tuo sogno che vorrai realizzare… per ogni tuo momento speciale, per ogni realizzazione professionale!

Ti auguro di ricevere tanto affetto e serenità in queste feste natalizie e che ti possano accompagnare per un Felice 2022.

Un sorriso vale più di mille regali. Ti auguro di riceverne un’infinità. Tanti Auguri di Buon Natale 2022!

Ti giunga il mio miglior abbraccio…ti auguro un Natale divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare. Tanti auguri di Natale.

Tanti auguri di Natale… che sia un Natale speciale e che faccia sognare. Ti auguro tante cose belle e brillanti più delle stelle. Tanti auguri di Natale!

Le immagini e le GIF per i messaggi di Buone Feste e Buon Natale

Per tutti coloro che sono alla ricerca di frasi divertenti e simpatiche ma anche di immagini animate, adesivi e sticker da inviare su WhatsApp, di seguito riportiamo le migliori frasi e GIF per fare gli auguri ad amici, colleghi e parenti a Natale.

Frasi originali, aforismi belli e citazioni famose

L’ultima sezione di questo articolo riguarda altre frasi originali ma anche aforismi belli (nonché originali) e citazioni famose.