Auguri di Natale 2022 da inviare su WhatsApp e Facebook: le migliori frasi, immagini e video

Auguri di Natale 2022 da inviare ad amici e parenti su Facebook e Whatsapp. Mai come in quest’ultimo periodo la tecnologia ci ha aiutati a rimanere in contatto con le persone a noi più care e durante le feste la voglia di stare insieme è ancora più forte. Per questo abbiamo qui raccolto le migliori frasi, immagini e gif da poter inviare ai propri parenti ed amici in occasione del Natale, così da renderlo ancor più magico e speciale.

Le frasi più belle per fare gli auguri di Natale 2022

Ovviamente come sempre il nostro consiglio è quello di prendere soltanto spunto dalle proposte di seguito riportate. Sì perché un aspetto fondamentale quando si dedica un pensiero come quello degli auguri di Natale è di metterci sempre un qualcosa di nostro. Far capire cioè ai nostri cari che ci siamo presi il tempo per scrivergli un qualcosa di sentito, di personale. Ad ogni modo ecco una raccolta delle più belle frasi (qui invece potete trovare altre idee) che potete utilizzare per rendere il Natale 2022 dei vostri cari ancor più magico e speciale.

Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!

Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare.

Possa questo Natale avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri di Natale!

Buon Natale… incanto, meraviglia e stupore ti accompagnino per sempre… che tu possa avere un cuore pieno d’amore, occhi raggianti per sognare ed ali per volare! Augurissimi!

Tutto quello che ti auguro è un felice e buon Natale. Che tu possa salutare il 2022 e catapultarti nel 2023 con fiducia, entusiasmo e gioia. Ti auguro tanta serenità, felicità e Pace. Auguri.

Messaggi di Natale 2022, frasi e immagini da mandare su WhatsApp e Facebook per augurare buone feste

Immagini di Buone Feste da inviare su WhatsApp e Facebook (Messenger)

Se invece volete puntare sull’aspetto visivo cosa c’è di meglio di una bella foto? Ecco allora una serie di proposte che potete inoltrare ai vostri cari sia su WhatsApp che sulla chat di Facebook, ovvero Messenger. Come fare? Potete salvare la foto scaricandola sia sul vostro smartphone/tablet o pc (facendo tap prolungato e selezionando scarica da mobile, tasto destro del mouse e “salva” con il mouse).

GIF Buon Natale da inviare

Oltre alle classiche immagini una valida (e originale) alternativa può essere quella di inviare una GIF ovvero una simpatica fotografia animata. Si tratta di una tecnologia in realtà molto “datata” ma che è tornata in voga grazie anche all’uso che se ne fa oggi su WhatsApp, tanto da meritarsi una sezione specifica nel menù dell’app di messaggistica. A questo link potete trovare qualche proposta originale.