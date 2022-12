Frasi Buon Natale 2022, immagini, aforismi, poesie e foto da inviare su WhatsApp il giorno della Vigilia

Frasi Buon Natale 2022. Avete attivato il conto alla rovescia? Tra pochissime ore Babbo Natale busserà alle nostre porte: sì perché il periodo dell’anno più magico e caloroso di sempre è arrivato. Oggi è il 24 dicembre, giorno della Vigilia e del cenone: molti sono indaffarati, altri stanno facendo l’ultima corsa allo shopping per i regali. E altri ancora stanno cercando la frase giusta da scrivere su un bigliettino o per sms. A volte, infatti, basta un pensiero: ma siete pronti a sorprendere amici e parenti con frasi originali, divertenti e simpatiche? Noi del Corriere della Città, come sempre, corriamo in vostro aiuto e abbiamo pensato bene di pubblicare una serie di frasi e foto da inviare oggi e per tutto il periodo delle feste. Siete pronti a far restare senza parole un vostro amico o un vostro caro? Iniziamo dagli auguri di buona Vigilia e buon Natale!

Messaggi di Natale 2022, frasi e immagini da mandare su WhatsApp e Facebook per augurare buone feste

Gli aforismi da inviare per augurare Buon Natale 2022!

Non solo regali, anche delle frasi simpatiche e poetiche giocano il loro ruolo per strappare un sorriso ad amici e parenti nel giorno più magico ed elettrizzante dell’anno. Di seguito, abbiamo raccolto per voi le migliori frasi di buon Natale 2022, nonché immagini, aforismi, poesie e foto da inviare su WhatsApp. Perché, come diciamo sempre, basta veramente poco per scaldare il cuore, anche solo un messaggio. E niente di così sfarzoso!

Ho sentito le campane del giorno di Natale, il loro vecchio canto familiare, e dolce e selvaggio la parola di pace ripetuta sulla terra, buona volontà agli uomini! (Henry Wadsworth Longfellow).

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi (Charles Dickens).

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno (Gianni Rodari).

Il vero messaggio di Natale è che noi tutti non siamo mai soli (Taylor Caldwell).

Accetta dunque mia cara mamma un bacio con tutto il cuore nella solenne ora di Natale, la più pacata dell’anno, la più misericordiosa, in cui i desideri ancora ignari si tendono fino all’estremo e vengono per prodigio esauditi: trascorrila nel profondo, grande raccoglimento del tuo cuore, abbandona ogni dubbio e incomprensione: in quest’ora abbiamo un posticino dentro di noi dove siamo semplicemente bambini, che attende e sta là, fiducioso e mai confuso, nel suo diritto a una grande gioia: questo è il Natale (Rainer Maria Rilke).

Cosa ne pensi del Natale? Mi piace, disse. Penso che dovremmo averlo ogni anno (Liz Flaherty)

A Natale dovremmo essere più bravi, non più stupidi. Auguri amico (Carl William Brown)

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo tutto l’anno (Charles Dickens)

Natale sta facendo qualcosa in più per qualcuno (Charles M.Schulz)

I due momenti più gioiosi dell’anno sono la mattina di Natale e la fine della scuola (Alice Cooper)

Chi non ha il Natale nel cuore non lo troverà mai sotto un albero (Roy L.Smith)

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno (Stephen Littleword)

Una cosa bella del Natale è che è obbligatorio, come un temporale, e lo viviamo tutti insieme (Garrison Keillor)

Il Natale non è una parata o un concerto, ma un pezzo di casa che tieni nel cuore ovunque tu vada. Auguri (Donna VanLiere)

Le frasi per augurare Buona Vigilia il 24 dicembre 2022

Volete essere più specifici e augurare anche una Buona Vigilia? Bene, non vi resta che scorrere in basso perché le idee e le opportunità non mancano di certo.

Ti auguro una giornata magica, amica mia. Buona vigilia!

In questo Santo giorno auguri a tutti voi pace e amore. Che Dio sia sempre con voi!

Tantissimi auguri, serena e felice Vigilia di Natale!

La notte più bella dell’anno sta per arrivare! Buona Vigilia!

Alla mia famiglia, agli amici, a chi è vicino e a chi è lontano auguro una felice e serena Vigilia di Natale!

Che questa Vigilia di Natale ti porti tanta serenità. Auguri!

Qui trovate tutte le altre frasi, tra citazioni e aforismi famosi, da inviare per augurare buone Feste 2022:

Le immagini di Natale da inviare

Ecco alcune delle più belle immagini da poter inviare su WhatsApp ad amici e parenti il giorno di Natale per augurare loro buone feste. A seguire una serie di immagini pronte per essere condivise all’interno di gruppi WhatsApp e chat private per celebrare queste magiche giornate di festa. E sentirci tutti così vicini anche solo tramite lo schermo di un telefono.