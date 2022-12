Messaggi di Natale 2022, frasi e immagini da mandare su WhatsApp e Facebook per augurare buone feste

Messaggi di Natale 2022, chi non si è mai cimentato in un caldo e sentito messaggio di auguri? Il Natale si avvicina, il tempo vola e il conto alla rovescia si può attivare perché per la gioia di tutti, grandi e piccini, le feste sono solo da vivere. C’è chi trascorrerà queste giornate in famiglia, chi purtroppo dovrà fare i conti con la lontananza. Ma il Natale unisce e noi del Corriere della Città abbiamo pensato bene di mettere insieme una serie di frasi, carine e divertenti, da mandare per augurare ad amici e parenti un caloroso e sereno 25 dicembre. Così da sorprendere con pochi click, per rendere questa giornata ancora più magica e speciale. Di seguito, quindi, abbiamo raccolto per voi le più belle frasi e immagini da inviare su Facebook e WhatsApp ad amici e parenti per augurare loro un sereno e felice Natale.

Le frasi di Natale più belle da inviare il 25 dicembre

Si sa, il Natale è un giorno davvero magico per grandi e piccini. Per allietare le giornate trascorse in famiglia e per augurare una serena festa ai propri parenti abbiamo pensato di raccogliere per voi una serie frasi ed immagini che potrete poi inviare sui social network- Facebook, WhatsApp ai vostri parenti e amici, rendendo questo Natale indimenticabile. Perché a volte basta davvero poco e il pensiero è quello che conta.

Se ci diamo una mano i miracoli di Natale si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno (Gianni Rodari, Filastrocca di Natale).

Vorrei non procurarti altro che gioia e circondarti di una felicità calma e continua per compensarti un po’ di tutto quello che mi dai a piene mani nella generosità del tuo amore (Victor Hugo).

Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre (Arthur Schopenhauer).

Auguri di Buon Natale 2022: 10 frasi famose per augurare buone feste

Tantissimi auguri! Che il Natale possa portare nella vostra casa armonia, pace e serenità!

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale! Buon Natale e un augurio di buona salute e tanta felicità!

Il Natale è la festa che più di ogni altra ci fa pensare alla famiglia. Per questo ti sento particolarmente vicino e desidero augurarti di trascorrere questi giorni di festa in serenità assieme ai tuoi cari. Buon Natale!

“Quando viene il Natale tutti noi facciamo un bilancio delle cose belle che la vita ci ha regalato e io so che il più bel regalo è la tua amicizia”.

Non si diventa obesi tra Natale e Capodanno, ma piuttosto tra Capodanno e Natale (Alberto Lodispoto)

Il Natale è qualcosa di nostalgico che mi rende tristemente felice e allo stesso tempo felicemente triste (Jean Paul Malfatti)

Non siate buoni solo a Natale, ma sempre perché laddove regnano la pace e l’amore, la vita è diversa e profuma d’amore (Adriano Piattoni)

Frasi di Natale brevi, immagini animate e video per augurare buone feste su WhatsApp ad amici e parenti

L’amore doveva essere proprio come il Natale: allegro, magico, pieno di luce, piccoli gesti e grandi sorprese. Auguri a tutti (Cassandra Rocca)

A Natale siamo tutti più buoni. Auguri di buone feste!

Il Natale agita una bacchetta magica sopra il mondo e per questo tutto è più morbido e più bello (Norman Vincent Peale)

Il Natale è un lampo di luce nel buio dei cuori (Giacomo Perderbelli)

In carrozza signorina, abbiamo un Natale da salvare (Robin Williams)

Le immagini più belle da inviare a Natale

Non solo frasi e messaggi di auguri. A volte basta anche solo una foto per far felici tutti. E così noi del Corriere della Città abbiamo pensato di mettere insieme una serie di immagini carine per augurare buone feste. E un sereno Natale a tutti!