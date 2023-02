Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? Ultime news sulla coppia dopo la lite a Sanremo

Aria tesa in casa Ferragnez. Senza dubbio, il bacio tra Fedez e Rosa Chemical avvenuto nella finale di Sanremo ha giocato la sua parte, con tanto di clamore e polemiche varie. La co-conduttrice Chiara Ferragni, dal canto suo, non pare averla presa molto bene: ‘Anche io avrò diritto ad un bonus limone’ aveva detto in diretta per ironizzare sulla cosa ed ora i rumors su una possibile crisi tra la coppia non tardano ad arrivare.

Fedez sparito dai social dopo il bacio con Rosa Chemical: cosa sta succedendo, la lite con Chiara Ferragni

Il litigio prima di Sanremo e il bacio inaspettato con Rosa Chemical

Stando a quanto si apprende la coppia avrebbe avuto un litigio prima della kermesse, dunque il bacio sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un gesto provocatorio quanto inaspettato quello andato in onda durante l’ultima serata del Festival e che la co- conduttrice Chiara Ferragni non pare aver digerito. In un video ripreso da uno spettatore in sala, si vede Fedez che si dirige verso Chiara la quale leggendo il labiale sembra dirgli: ‘Cosa hai combinato?’ I due poi si dirigono dietro le quinte. Cosa si siano detti non è noto ma la tensione tra i due era evidente.

Il post di ringraziamento e il commento della Lucarelli

Dopo Sanremo, l’influencer ha condiviso su Instagram un post di ringraziamento. Tra le persone citate Morandi, Amadeus e il suo staff. Nessuna menzione verso Fedez che, dopo la finale del Festival, è sparito dai social. Aspetto quest’ultimo che alimenta la presenza di sospette tensioni in famiglia. In merito, si è espressa anche Selvaggia Lucarelli: ‘Un giorno qualcuno dovrà studiare il morbo Federico Lucia, ovvero questa preoccupante attitudine che ha nell’arrivare a una festa sempre con un unico scopo: diventare il festeggiato. Prendersi festa, regali, cori di buon compleanno e andare via, puntando la festa (altrui) successiva. Doveva essere il Sanremo di sua moglie e dopo la prima serata in cui la moglie ha avuto la sua luce, ha rimesso subito le cose a posto: gossip sulla maleducazione di Anna Oxa e canzone per creare il caso politico. Doveva essere il Sanremo della moglie ed è arrivato pure lui a ruota con podcast, il duetto con Ax, la canzone sulla nave da crociera’.