Fedez e Chiara Ferragni hanno litigato dopo il bacio con Rosa Chemical? Ultime news

Sanremo è finito ma uno dei momenti maggiormente iconici della kermesse è senz’altro rappresentato dal bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Inaspettatamente, il cantante nel mezzo della propria esibizione è sceso in platea ed accortosi della presenza di Fedez ha prima twerkato con lui e poi l’ha fatto salire sul palco dove gli ha poi dato un bacio. Un gesto provocatorio quanto inaspettato, che non ha mancato di suscitare polemiche. Ma come l’avrà presa Chiara Ferragni che proprio quella sera, per la finale, era all’Ariston nei panni di co-conduttirce insieme ad Amadeus e Morandi?

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, la reazione di Chiara

‘Mi è preso l’amore, mi è scattato all’improvviso. Questo è il festival dell’amore’. Così Rosa Chemical ha cercato di spiegare quanto accaduto qualche minuto prima ad Amadeus e a Chiara Ferragni che, rimasta senza parole, era in procinto di porgerli i fiori a seguito dell’esibizione. Il ‘bacio’ avvenuto tra Fedez e Chemical non ha mancato di suscitare polemiche e pare che la stessa Ferragni non abbia visto di buon grado la cosa. ‘Ora ho guadagnato un bonus limone’ ha scherzato ironicamente la Ferragni in diretta sul palco dell’Ariston, ma c’è dell’altro. In un video diffuso dai social – girato da uno spettatore in sala – si vede Fedez salire sul palco durante la pausa pubblicitaria e dirigendosi verso la moglie allarga le braccia in segno di giustificazione mentre lei, di tutta risposta indietreggia e leggendo il labiale sembra dire: ‘Cosa hai combinato?‘. La coppia sorride e poi lei lo invita a raggiunngerlo dietro le quinte. Cosa sia accaduto dietro il palco non è noto ma l’ipotesi di una bella ramanzina da parte dell’imprenditrice è tutt’altro che remota.

Le attenzioni su Fedez

Insomma, nonostante fosse sul palco nelle vesti di ospite e dunque non come cantante, Fedez nella finale di Sanremo è riuscito comunque a convergere su di sé tante attenzioni, a partire da quelle ‘affettuose’ di Rosa Chemical fino a quella della Vanoni che prima di esibirsi ha detto di avere delle cose da chiedergli, ironizzando anche sul fatto che quella sera tutti volessero e cercassero il rapper.