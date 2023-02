Rosa Chemical a Le Iene dopo il bacio con Fedez: ‘Ma quale tradimento’

Rosa Chemical è arrivato ottavo al Festival di Sanremo, ma è primo sulle pagine di tutti i tabloid, da quell’ultima puntata, durante la quale ha deciso di donare le sue labbra al rapper Fedez, innescando forse anche un certo risentimento nella diva digital Chiara Ferragni.

Quel bacio all’Ariston e la crisi dei Ferragnez

Un risentimento dovuto non di certo ad un presunto ”tradimento”, ma al fatto che il maschietto della coppia si sia rivelato in grado di rubare la scena a colei che ha lavorato per mesi a questo Festival, nel tentativo di coronare la sua carriera mediatica. Insomma, è bastato che Fedez si sedesse tra gli spalti dell’Ariston per poter fare molto di più di quello che ha fatto la Ferragni in tre serate di riflettori puntati, e questo di certo non pare sia andato già all’imprenditrice digital, anche se al momento ci sono solamente rumors e previsioni.

Rosa Chemical, chi è l’ex fidanzata Bibi Santi: l’agguato a Simba La Rue

Rosa Chemical a Le Iene per rivendicare il suo gesto

Ad ogni modo, ritornato all’artista e al suo brano ”Made in Italy”, Rosa Chemical è stato fortemente criticato anche prima dell’inizio del Festival, quando la deputata di Fratelli d’Italia aveva chiesto la sua esclusione dal contest per ”proteggere i bambini”. E ora, Rosa Chemical torna ancora una volta sul palco, non quello di Sanremo, ma in compagnia de Le Iene su Italia 1, per rivendicare il suo gesto e il suo messaggio mediatico portato all’Ariston.

Le dichiarazioni dell’artista

Come l’artista stesso ha dichiarato: ”Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che in realtà tutta questa libertà non c’è, almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa”, continua l’artista, ”ho sempre pensato alla mia musica come un mezzo più che come un fine e al palco di Sanremo come un’opportunità più che a una gara. Difatti, oltre a una canzone, ho scelto di portare un messaggio: libertà, uguaglianza, sesso, follia, e anche un nuovo tipo di amore, che mi piace definire con meno divieti”. Il 25enne ci tiene a sottolineare che il suo messaggio non era per nulla banale: ”Ho sempre amato essere un artista di rottura e visto quello che è successo qui, qualcosa da rompere c’era, altrimenti avrei rotto solo le palle. Mi dicono l’hanno già fatto Renato Zero, Patty Pravo, Achille Lauro, non c’è niente di nuovo. Ma se così fosse sarei passato inosservato”.