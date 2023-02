Rosa Chemical, chi è l’ex fidanzata Bibi Santi: l’agguato a Simba La Rue

Rosa Chemical è arrivato all’ottavo posto al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Made in Italy”. Con la sua eccentricità ha fatto sì che tutti parlassero di lui, ma chi conosce davvero la sua storia? La sua vita privata è molto variopinta, ma sembra che una sua ex fidanzata lo abbia segnato nel profondo. In arte si chiama Bibi Santi, volete saperne di più su di lei e sulla loro storia d’amore? Continuate a leggere!

Chi è l’ex fidanzata di Rosa Chemical

Rosa Chemical è un trapper che sta muovendo molti gossip nell’ultimo periodo e ha riempito il palco dell’Ariston con numerosi colpi di scena, come il bacio con Fedez. Cosa sappiamo di lui? Conosciamo meglio lui e la sua vita privata! Il suo vero nome è Manuel Franco Rosati, è nato in Piemonte e ha 25 anni. Nella sua vita privata spicca un nome: Barbara Boscali, una ragazza bergamasca non nuova alla cronaca con cui è stato fidanzato a lungo. Dopo la rottura è scoppiata subito la polemica perché lui si è fidanzato con un’altra dopo pochissimo e lei l’ha accusato su tutti i social: “Sei falso, millanti amore e poi dopo un mese e mezzo stai con un’altra”.

Bibi Santi: chi è, carriera

L’ex fidanzata di Rosa Chemical si chiama Barbara Boscali, in arte Bibi Santi. Ha 33 anni ed è nata e cresciuta a Bergamo. Nella vita fa l’influencer su TikTok, ma soprattutto lavora con OnlyFans, dove pubblica contenuti erotici e pornografici. Non si hanno molte altre notizie su di lei, dato che il suo profilo Instagram è privato e non ha mai rilasciato interviste sulla sua vita privata. Nonostante ciò, alcuni tetri retroscena sono usciti alla luce nell’estate dell’anno scorso, quando ha pagato degli aguzzini per picchiare, e forse uccidere, un suo ex. Ecco cosa è successo.

L’agguato a Simba La Rue

La ragazza è nota alla cronaca per essere stata la mandante del tentato omicidio di un altro suo ex, il rapper Simba La Rue, accoltellato il 16 giugno 2022 a Treviolo, sotto casa di lei. Bibi Santi è stata subito arrestato e ha confessato di aver ingaggiato lei quelle persone affinché potessero dargli una “bella lezione”, ma ha anche aggiunto: “Non sapevo avessero usato dei coltelli”. Grazie alla sua collaborazione è finita ai domiciliari e a breve dovrà affondate il processo. L’episodio risale ad un anno e mezzo prima della rottura di Rosa Chemical, per cui, lui è completamente estraneo alla vicenda.