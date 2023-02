Boomerissima, anticipazioni ultima puntata: ospiti di martedì 14 febbraio 2023

Dopo l’esperienza a Viva Rai con Fiorello durante la settimana di Sanremo, Alessia Marcuzzi è pronta a tornare sul piccolo schermo e stasera, martedì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, sarà al timone della sua trasmissione ‘Boomerissima’. Che sta continuando a collezionare un successo dopo l’altro, tra ospiti, sorprese, giochi e tanta musica.

Chi sono gli ospiti di stasera a Boomerissima su Rai 2

Ancora una volta, anche nell’ultima puntata, a contendersi il titolo di vincitori due squadre di celebrity, che sono pronte ad affrontarsi in una sfida generazionale. Tra boomers e millennials. Le squadre, che si sfideranno questa sera, saranno composte così:

Filippo Bisciglia, Valeria Marini, Lucia Ocone e Andrea Pucci per i boomers

Andrea Dianetti, Brenda Logidiani, Ilenia Pastorelli e Raimondo Todaro per i millennials.

Tra gli ospiti anche Enrico Brignano, Marco Masini, Piotta e Tancredi.

Come funziona, anticipazioni

Come in ogni puntata anche stasera, per l’ultima, non mancheranno gli effetti scenici dall’armadio dei poteri magici al salotto back in time. La parola d’ordine è una: allegria. Ma chi si aggiudicherà l’ultima vittoria della stagione?

Boomerissima 2 si farà

Intanto, secondo le indiscrezioni lo show di Alessia Marcuzzi, che si basa sullo scontro tra due generazioni opposte, sarebbe stato confermato per il prossimo anno. A dirlo, a svelarlo, TvBlogo, a dimostrazione che Boomerissima ha funzionato. E anche molto bene, visti gli ascolti di settimana in settimana.

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Boomerissima, anche questa speciale di San Valentino, sono disponibili in replica (e in forma gratuita) sul portale Rai Play. L’appuntamento, intanto, è per stasera a partire dalle 21.20 circa su Rai 2. Per una serata di San Valentino da non dimenticare!