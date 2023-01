Boomerissima, anticipazioni 31 gennaio 2023: ospiti e sfide, quando va in onda l’ultima puntata

Nuovo appuntamento con “Boomerissima“ e con Alessia Marcuzzi e i suoi ospiti del martedì sera su Rai 2. Ancora una volta a contendersi il titolo di vincitori, due squadre di celebrity, pronte ad affrontarsi in una grande ed entusiasmante sfida generazionale, con lo scopo di dimostrare come, la loro generazione di appartenenza, tra boomers e millennials, sia la migliore di tutti i tempi.

Le anticipazioni di Boomerissima del 31 gennaio 2023

Sarà come sempre un vero e proprio viaggio nel tempo, nel tipico stile del programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, che, in un mix tra varietà e game show, riporterà il pubblico a rivivere alcuni dei momenti più iconici degli anni ’80, ’90 e 2000. Le squadre che si sfideranno in questa puntata saranno composte da: Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe per i boomers, mentre Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge per i millennials.

Tra gli ospiti, ci saranno inoltre: Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano. Infine, imperdibili i classici momenti di varietà inediti, arricchiti anche dai grandi effetti scenici provenienti dall’armadio dai poteri magici e dal salotto back in time, che farà rivivere in un clima di allegria, alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato. Chi vincerà questa nuova sfida generazionale?

Dopo il successo delle prime tre puntata Boomerissima si appresta a fare ritorno sul piccolo schermo con tante altre novità per il pubblico. La conduttrice romana, più attiva che mai sui social, si sta lasciando andare a qualche anticipazione in queste ore, in attesa della messa in onda di martedì, come sempre ovviamente su Rai2. E in questi giorni la Marcuzzi è tornata a lavorare con il celebre coreografo Luca Tommassini, che sta esternando sempre di più il lato ballerino dell’ex conduttrice de Le Iene Show e de L’Isola dei famosi.