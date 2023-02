Vincenzo Dascanio apre a Roma per San Valentino: ecco dove

A Roma l’amore trionfa per San Valentino. E lo fa in via del Babuino, 69, spiccando tra le mura aureliane, testimonianza di quasi 3000 anni di storia. Certo l’amore esiste da molto più tempo, forse da sempre, ma le testimonianze storiche che circondano la nuova location per il nuovo progetto creativo del visionario Vincenzo Dascanio rendono perfettamente giustizia al tema. La scritta ‘L’amore vince sempre’ su una piccola striscia led, diventa il diktat del negozio, il vero mantra del nuovo shop.

Vincenzo Dascanio apre a Roma per celebrare l’Amore

Vincenzo Dascanio per la seconda volta, dopo Milano e Como, ha deciso di celebrare la festa degli innamorati con un temporary store nel centro della capitale: un inno all’amore, quello vero, all’interno di uno spazio nella centralissima via del Babuino, che si trasforma in un popup dal sapore love-pop. Ed ecco allora che neon, rose e cuori 3d si affacciano nella rinomatissima via romana, accogliendo i visitatori con un inaspettato romanticismo e omaggiando la celebre festa degli innamorati. Le tre finestre al primo piano ricordano i tempi romantici delle serenate senza tempo. Vincenzo Dascanio ha voluto così provare a raccontare, come uno dei sommi poeti, l’Amore, provando a materializzarlo e a renderlo visibile attraverso questa piccola chicca artistica nella capitale, toccando tutte le sue forme e sfumature.