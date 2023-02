San Faustino, perché il 15 febbraio si festeggiano i single? Origini e leggenda

Se siete dei cuori solitari e state già maledicendo i giorni a venire perché li vedete tutti imbottigliati verso un’unica data, quella di San Valentino, non demordete né disperate, perché Il 15 febbraio – un giorno esatto dopo San Valentino – si celebra, come previsto da calendario regolare, il giorno di San Faustino, la giornata che per antonomasia è dedicata ai single, e a tutti coloro che non hanno ancora trovato l’amore, e perché no, forse, stanno bene così con loro stessi. Ecco tutte le curiosità su questa giornata particolare, continuate a leggere!

Chi è San Faustino, il patrono dei single per il 15 febbraio

Come anticipato, il 15 febbraio è il giorno dedicato al Santo patrono dei single, di coloro che ancora non hanno trovato l’anima gemella. La giornata è ufficiale, in quanto il Santo è tradizionalmente riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, che per la giornata, per essere precisi, ne prevede due: Santi Faustino e Giovita di Sarezzo (Brescia). Secondo il racconto canonico, i due erano fratelli, figli appartenenti ad una famiglia nobile bresciana, di tradizione pagana, e la loro vita deve inquadrarsi nel corso del II secolo d.C., periodo storico in cui intrapresero anche la carriera militare dopo la loro prima gioventù.

La leggenda della conversione e della morte

Erano da sempre destinati a diventare dei sanguinari cavalieri pagani, ma furono sin da subito affascinati dai racconti sulle gesta di Gesù, che predicava valori completamente nuovi e rivoluzionari per l’epoca, e così di loro spontanea volontà decisero di convertirsi, e divennero anche predicatori. I due morirono come martiri, dopo aver subìto le persecuzioni di altri nobili tra cui l’imperatore. Dopo qualche tempo dalla loro conversione, furono imprigionati e condannati a morte. Una delle varianti più note della leggenda narra che furono fatti entrare d’obbligo in una gabbia per essere dati in pasto a dei leoni. Ma i leoni si calmarono appena li videro, e il sovrano accrebbe ancora di più la sua ira, tanto che li fece decapitare direttamente in un anno imprecisato tra il 120 e 134 d.C., proprio nella giornata del 15 febbraio.

Perché il protettore dei single?

Ad ogni modo, per comprendere la natura dell’associazione tra questi due santi e la festa dei single, bisogna prendere in considerazione l’etimologia del nome Faustino e continuare a strizzare l’occhio alla leggenda dalle dubbie fondamenta filologiche: Faustino deriva da fausto, propizio, a indicare le buone stelle che sono sempre pronte ad assistere coloro che si trovano soli e pronti a tutto. Il tutto poi, contornato dal gioco di rima tra Valentino e Faustino, come se fossero aspetti speculari della medesima vicenda. E, poi, infine, perché coloro che amano la loro solitudine non dovrebbero essere assistiti anche loro da un Santo protettore?