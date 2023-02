Oroscopo San Valentino 2023: classifica e segni fortunati il 14 febbraio

Il giorno più romantico dell’anno si avvicina e voi vi state domandando cos’hanno in serbo le stelle per voi? L’oroscopo di San Valentino può darvi tutte le risposte che cercate.

L’oroscopo San Valentino 2023

Cupido scaglierà le sue frecce il 14 febbraio influenzando la festa degli innamorati per ogni segno zodiacale. Sarete uno dei fortunati segni inondati da rose rosse e commoventi lettere romantiche? Oppure sarete tra quelli che lo passeranno in compagnia lamentandosi di tutto l’amore che c’è nell’aria? Scopriamolo insieme.

Ariete

Le frecce di Cupido potrebbe colpirvi dritti al cuore questo San Valentino. Ma fate attenzione perché, con la vostra natura focosa, potreste incendiare la freccia prima che raggiunga il bersaglio. Non abbiate però paura di fare la prima mossa.

Toro

La vostra natura sensuale e romantica sboccerà questo San Valentino, ma ricordatevi che l’amore è qualcosa di più del semplice piacere. Quindi preparatevi a lavorare per rendere la vostra relazione un vero successo.

Gemelli

Il vostro spirito e il vostro fascino saranno la vostra arma segreta a San Valentino, al punto che potreste ritrovarvi con un intero mazzo di fiori di ammiratori diversi. Scegliete saggiamente: l’amore non riguarda solo la quantità ma la qualità.

Cancro

La vostra natura emotiva e premurosa vi rende il partner perfetto in assoluto. Ma assicuratevi di prenderti cura di voi stessi in primi: l’amore non è solo dare, ma anche di ricevere. Quindi non abbiate paura di chiedere ciò di cui avete bisogno.

Leone

Anche a San Valentino, la vostra sicurezza e il vostro carisma vi renderanno l’anima della festa. Ma non lasciare che il vostro ego ostacoli il vero amore: l’amore non è solo essere adorato; si tratta anche di essere vulnerabili.

Vergine

Per natura siete pratici e analitici, ma cercate di non pensare troppo alle cose questo San Valentino, e anzi fatevi trasportare dalla passione. Insomma, lasciatevi travolgere dal momento.

Bilancia

Il vostro fascino e la vostra diplomazia vi renderanno il partner ideale questo San Valentino, ma non siate timidi nel dire quello che pensate e ricorda che l’amore non riguarda solo l’armonia ma anche l’onestà. Imparate a essere fedeli sia al vostro partner che a voi stessi.

Scorpione

La vostra natura passionale vi rende degli amanti per eccellenza questo San Valentino. Tuttavia, non abbiate paura di abbassare la guardia, anzi lasciate entrare l’altra persona. L’amore non è solo intensità ma anche la fiducia.

Sagittario

La vostra natura avventurosa e ottimista vi rende il compagno di viaggio perfetto per questo San Valentino. Ma ricordate che a un certo punto dovrete tornare con i piedi per terra perché l’amore non è solo avventura, ma anche impegno costante.

Capricorno

Sebbene lavorare per raggiungere i vostri obiettivi vi faccia star bene, questo San Valentino assicuratevi di fare una pausa e godervi le cose semplici della vita. Per una relazione che funzioni davvero serve sì lavoro ma anche divertimento e romanticismo.

Acquario

La vostra natura unica e indipendente vi farà risaltare agli occhi dei vostri spasimanti. Questo San Valentino però cercate di puntare sia sulla vostra individualità che sulla connessione: siate aperti a nuove possibilità.

Pesci

Siete sognanti e romantici, ma a San Valentino non perdetevi nella fantasia e ricorda che l’amore riguarda tanto i sogni quanto la realtà. Quindi tenete i piedi per terra e godetevi questo viaggio chiamato amore.