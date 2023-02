Oroscopo febbraio 2023, le previsioni di Paolo Fox e Branko segno per segno: tutto su amore e lavoro

Stiamo per entrare in un altro mese: febbraio. Tanta la curiosità su cosa riserva questo nuovo mese del 2023 per i vari segni zodiacali. La domanda che tutti si staranno facendo è: Ci sono novità in campo sentimentale? Incontrerò l’anima gemella? E ancora: Il lavoro prenderà la giusta piega? Riceverò l’aumento che mi era stato promesso? Vediamo cosa dicono le stelle, segno per segno, per questo ultimo mese invernale.

Ariete, Toro e Gemelli: tempo di progetti e di viaggi

Ariete – Sei pronto a fare progetti, a rivolgere il tuo pensiero verso il futuro. Puoi iniziare a pianificare dei cambiamenti importanti che dovrebbero esserti concretamente consentiti a partire dalla prossima primavera. Se finora ti sei fatto un po’ trascinare da decisioni altrui, a breve potrai finalmente prendere in mano la tua ed essere tu l’artefice delle tue scelte di vita. Stai per fare uno scatto di qualità che ti consentirà di tornare a essere protagonista

Toro – Si tratterà di un mese non semplice. L’impegno che ti verrà richiesto è notevole, sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista affettivo. Sicuramente puoi contare su una tua crescita professionale che, però ti richiederà un impegno notevole. È fondamentale per te resistere in questo periodo di transizione un po’ pesante. Se riuscirai a resistere all’impegno che ti viene chiesto in questo momento riuscirai a raccogliere ottimi risultati.

Gemelli – Questo segno può contare su un periodo roseo fatto di viaggi di ampliamento di orizzonti. Ritroverai la tua solita energia che forse, da qualche tempo, era un po’ venuta meno. Febbraio sarà un mese importante anche dal punto di vista lavorativo, potrebbero arrivare nuove occasioni professionali grazie alle quali dovresti poter contare su una posizione lavorativa più soddisfacente anche economicamente.

Cancro, Leone e Vergine: tra tensioni e desiderio di ordine

Cancro – Sei un pochino insofferente in questo periodo, soprattutto perché hai un desiderio irrefrenabile di rimettere in ordine, allontanando anche le persone che turbano la tua tranquillità. Sei fermamente deciso ad apportare dei cambiamenti nella tua vita anche se questo dovesse significare allontanare persone che ti creano problemi. Questa volontà di rinnovamento ti farà scoprire aspetti importanti di te e potrai contare anche su nuovi amori o comunque su un netto miglioramento del tuo rapporto di coppia.

Leone – è un periodo nel quale ti vorrai concedere del tempo per fare un bilancio sia in merito alla tua vita privata che in merito a quella professionale. Un resoconto che sia utile a stabilire dove ci sono vuoti da andare a colmare e per chiudere questioni che ti stanno creando solo fastidi. Non hai alcuna intenzione di subire passivamente. Avrai l’energia e la determinazione di prendere posizioni e risolvere le questioni che hai lasciato in sospeso.

Vergine – Hai desiderio di rimettere ordine nella tua vita. Questo sarà un impegno prioritario per te che caratterialmente sei portato a dare un assetto alle cose. Un obiettivo chiaro quello che ti sei prefisso per poter perseguire il quale dovrai anche pensare di prenderti del tempo per te. È necessario che ti conceda delle pause. Non essere avventato in amore, è il caso che tu rifletta molto sulle scelte e sulle cose da dire. Mentre nel lavoro tutto sembra procedere per il meglio.

Bilancia, Scorpione e Sagittario: verso nuovi progetti e soluzioni di problemi

Bilancia – Hai trascorso un periodo che proprio non ti è andato giù. Ti sei sentito privo di forze e di iniziativa. Questo stato d’animo sta per cambiare e sarai più padrone di te stesso e delle tue scelte che ti faranno intraprendere nuovi progetti. Non temere di prendere posizione, questa scelta potrebbe anzi metterti in luce professionalmente.

Scorpione – Potresti avere delle piccole difficoltà. È importante che non ti spaventi e cerchi, invece, di capire come devi affrontarle e superarle. Hai le qualità per metterti alle spalle qualsiasi tipo di problematica. Certo è che si tratta di un mese impegnativo, nel quale ti sarà richiesto grande impegno. Ma proprio la tua dedizione e la tua convinzione ti porteranno a superare questo piccolo periodo di difficoltà nel migliore dei modi e con grandi successi.

Sagittario – Questo è un mese di grandi progetti soprattutto a livello professionale che potrebbero portati ad ottenere grandi novità. Si tratterà di occasioni che potrebbero farti salire la scala gerarchica, lavorativamente parlando e, quindi, anche contare su compensi migliori. Tutto è nelle tue mani. Anche in amore potrai contare su prospettive più rosee soprattutto verso la fine del mese.

Capricorno, Acquario e Pesci: tempo di rivoluzione e bilanci

Capricorno – I soldi sono al centro di questo mese di febbraio. È tempo di bilanci economici e di ricerca di una maggiore stabilità. La situazione finanziaria sarà il tuo pensiero principale in questo febbraio e, quindi, non è escluso che tu possa anche puntare a un cambio di lavoro. La tua concretezza e il tuo intuito ti faranno optare per la soluzione più vantaggiosa. Fidati di te stesso.

Acquario – Hai voglia di cambiamenti. Un desiderio irrefrenabile che potrebbe anche spingerti a fare degli errori. Ossia sta attento quando decidi di modificare le cose che secondo te non vanno come tu vorresti, il rischio è di travolgere qualcuno o qualcosa. Nel tuo impegno rivoluzionario valuta bene chi è cosa ti hanno creato problemi, cerca di essere misurato nelle tue decisioni.

Pesci – Si tratta di un mese di transizione per te. Un periodo da far scorrere con molta calma, dedicandoti alla riflessione e magari anche alla progettazione. Sta per arrivare il momento dei cambiamenti sostanziali nella tua vita, ma devi essere pronto ad affrontarli nel migliore dei modi. Questo per te non è il momento di fare, ma solo una fase di transizione nella quale valutare quali sono gli obiettivi che ti vuoi prefissare nel prossimo futuro.