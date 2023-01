Oroscopo Paolo Fox febbraio 2023: quali sono i segni fortunati, le previsioni (amore e lavoro)

Oroscopo Paolo Fox febbraio 2023. Manca poco ormai, scarso una settimana, per poter voltare pagina e inaugurare un nuovo mese all’insegna di amore, lavoro e fortuna. O, almeno, si spera. Un altro mese viene a farci visita, ad ogni modo, quello di febbraio 2023: un mese freddo, frizzantino ma anche carico di grandi aspettative e buoni propositi. Ecco allora come andrà questo nuovo mese del 2023, scopriamolo con le previsioni di Paolo Fox. Continuate a leggere! Tanti suggerimenti per il lavoro e la forma fisica, così che possiate affrontare al meglio questi prossimi giorni invernali.

Oroscopo febbraio 2023: i consigli dell’esperto Paolo Fox

I consigli di Paolo Fox sono pronti per essere svelati. Volete sapere come affrontare al meglio il secondo mese di questo 2023? Non dovrete far altro che continuare a leggere e mettere in pratica i consigli astrali che provengono direttamente dalle sue previsioni per questo febbraio 2023. Insomma, meglio giocare d’anticipo e iniziare sin da subito a preparasi per sapere cosa potrà avvenire nel mese sotto il segno dei Pesci.

Oroscopo Segni d’Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Partiamo allora dai segni d’acqua e vediamo cosa ci aspetta in questo febbraio 2023 stando alle previsioni fatte dall’astrologo Paolo Fox.

Cancro per febbraio 2023

Per i nati sotto il segno del Cancro, c’è bisogno di fare molta attenzione. Questi, infatti, dovranno avere un approccio prudente soprattutto per quanto riguarda gli affari e il denaro. In questo periodo è molto facile sperperare e i costi di vita sono tanti. Fate attenzione anche alle cattive compagnie sul lavoro. In amore, situazione di stallo.

Scorpione per febbraio 2023

Anche per lo Scorpione raccomandata molta più attenzione, sia per l’amore, le tresche momentanee, sia per il lavoro. Siete armati di grande creatività, ma attenzione a non far decollare i vostri progetti prima del tempo. Bisogna attendere ed essere pazienti.

Pesci per febbraio 2023

Il mese di febbraio, ad ogni modo, è il mese in cui i nati sotto il segno dei Pesci avranno la forza per affrontare le maggiori sfide e cambiamenti, non sempre facili da intraprendere con animo tranquillo e pacifico, soprattutto per loro. Dovrete imparare a ricaricarvi da soli, dando importanza anche all’aspetto e alla forma fisica. Il lavoro darà i suoi frutti nei mesi successivi.

Oroscopo Segni di Fuoco: Sagittario, Leone, Ariete

Procediamo con i segni del fuoco, che in questo febbraio 2023, avranno qualche difficoltà in più rispetto ai loro ”colleghi”:

Sagittario per febbraio 2023

Il Sagittario poco incline a farsi dare consigli e a farsi aiutare in generale, dovrà fare i conti con alcune difficoltà e, per le prossime volte, accettare la mano e l’aiuto dei suoi amici per poter superare al meglio qualche piccola crisi. Instabilità sul lavoro, ma anche nell’amore. Tenete duro.

Leone per febbraio 2023

Il segno del Leone si contraddistingue, in particolar modo, per le scelte prudenti ed oculate. Ma forse in questo mese di febbraio 2023, potrebbe tirare un po’ troppo la corda. Cercate di non esagerare, mi raccomando.

Ariete per febbraio 2023

Grandi cambiamenti in vista, sia sul lavoro che in amore, previsti proprio per questo mese di febbraio 2023: è arrivato il momento di apportare delle modifiche sostanziali alla vostra esistenza e non dovrete averne paura.

Oroscopo Segni d’Aria: Acquario, Bilancia, Gemelli

I segni d’aria avranno delle emozioni molto intense in questo prossimo mese di febbraio 2023, ma questo potrebbe portare qualche destabilizzazione.

Acquario febbraio 2023

Per l’Acquario, arriva finalmente il momento di vivere un po’ di emozioni che hanno a che fare con la sfera più intima. Meglio i rapporti con il partner, ma ancora in fase di riflessione il lavoro e la vostra carriera.

Bilancia per febbraio 2023

I nati sotto il segno della Bilancia, riescono sempre a trovare energie nuove da poter spendere anche nei momenti più critici, proprio nel mese che sta per entrare dunque la concentrazione resta alta su quello che dovrete fare ed affrontare.

Gemelli 2023

Un periodo molto positivo per i nati sotto il segno dei Gemelli. Ma dovete fare attenzione, soprattutto, a non strafare e nel lavoro compromettendo soprattutto se stesso con stress e affaticamento continui. Avete grandi progetti, non sprecate energie.

Oroscopo Segni di Terra: Vergine, Toro, Capricorno

Eccoci, infine, giunti all’ultimo gruppo, quello dei segni zodiacali di terra, con Vergine, Toro e Capricorno.

Vergine febbraio 2023

Ci saranno finalmente nuovi stimoli per poter andare avanti e pianificare il vostro radiante futuro. Forse un’esperienza del tutto nuova all’estero potrebbe darvi la giusta carica per ripartire alla grande.

Toro febbraio 2023

Il Toro, segno portato alla comunicazione e alla relazione con il prossimo, potrà fare molto affidamento nel mese di febbraio su tanta energia, grazie ad una giusta disposizione di pianeti.

Capricorno febbraio 2023

Voi del Capricorno, infine, dovrete dosare la forza o comunque dovrete farvi aiutare da qualche amico o confidente per poter portare a termine i vostri piani e progetti. Non abbiate timore.