Cosa regalare a San Valentino? Le idee regalo per lei e per lui

Chi è in cerca di regali di San Valentino, tecnologici o tradizionali, in questi giorni sta rimbalzando da un ecommerce all’altro per arrivare alla fatidica scadenza con un qualcosa di significativo da consegnare alla propria dolce metà.

I regali migliori per San Valentino

Il 14 febbraio — si sa — è la più comandata delle feste comandate, ma questo non vuol dire che non possa rivelarsi un’occasione per un pensiero fatto col cuore: ecco allora una carrellata di gadget e altri prodotti che ci hanno colpito negli ultimi mesi e che sarebbero perfetti come regali di San Valentino. Nella maggior parte dei casi ci siamo concentrati su regali ad alto tasso di contenuto tecnologico, ma sempre cercando di coniugare questo aspetto con lo spirito romantico della festività.

In altri casi abbiamo lasciato che a prevalere fosse il nostro animo più geek, puntando le ricerche su giochi da tavolo, fumetti e altri gadget meno tech ma di sicuro impatto. I prodotti che seguono possono essere uscite particolarmente recenti che ci sono sembrate perfette per l’occasione, così come gadget nei quali ci siamo imbattuti nei mesi scorsi e che abbiamo ritenuto perfetti come idee regalo romantiche, utili o spiritose. La selezione verrà aggiornata con altri prodotti nei prossimi giorni, mentre per chi vuole approfondire il discorso già da oggi abbiamo realizzato altre gallery tematiche per San Valentino.

Sistema di conservazione vino Coravin Pivot +

Con questo aggeggio potete dire addio all’ansia di finire la bottiglia di vino aperta a cena. Il sistema di conservazione Coravin è diventato famoso in pochi anni per la sua abilità di salvaguardare le proprietà organolettiche della bevanda anche una volta aperta, e questo modello ha due funzioni: arieggia il vino mentre viene versato e preserva completamente quello che resta in bottiglia dal contatto con l’ossigeno.

Set Lego Mosaic maker

Il più verstile dei set Lego che abbiamo consigliato per San Valentino in realtà è un’idea regalo perfetta per ogni occasione. Il principio è semplice: la scatola contiene una cornice quadrata e migliaia di pezzi di quattro colori diversi, che si possono usare per riprodurre qualunque foto scattata con il telefono. A generare le istruzioni ci pensa l’app collegata.

Mouse Trust Sketch

Non un mouse come gli altri, ma una variante silenziosa e perfetta da usare per non dare troppo fastidio al partner nella stanza. La membrana di rivestimento attutisce anche i clic più feroci, mentre i motivi grafici sono semplicemente adorabili. Per chi è in cerca di mouse particolari, un’alternativa sono i mouse verticali che rilassano tendini e muscoli.

Caricatore wireless Einova Charging Stone

Di caricatori wireless è piena la rete, ma pochi hanno lo stile di Einova Charging Stone. Il gadget è realizzato in autentico marmo (ma sono disponibili versioni anche in pietra lavica e arenaria) per dare un tocco unico alla stanza. Dentro, funziona come qualunque caricatore a 10 watt: poggiando il telefono sulla superficie, parte la ricarica. Per veri romanticoni, non manca la versione di coppia.

Speaker bluetooth Jbl Clip 4

Minuscola ma potente, questa compatta cassa bluetooth da battaglia è il regalo perfetto per chi vuole portarsi in giro e condividere la propria musica preferita. Nonostante le dimensioni, l’audio in uscita è potente e di buona qualità; la scocca inoltre è impermeabile ad acqua e polvere, e il moschettone integrato permette di assicurare lo speaker ovunque. Buona anche l’autonomia, da 10 ore.