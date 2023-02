San Valentino 2023, come festeggiare e dove andare: le idee romantiche

San Valentino 2023 è alle porte, e i festeggiamenti sono tutti rivolti a ciò che muove il sole l’altre stelle, l’unica forza motrice in grado di dare senso alle nostre esistenze. Va bene…basta. Troppo romanticismo. Però è vero. Come direbbe il cantautore, tutto quel che cerchiamo è solamente amore. E il 14 febbraio non fa altro che ricordarcelo. Per i fortunati che sono stati colpiti dalle frecce incandescenti di Cupido c’è dunque un unico interrogativo degno in questi giorni: come festeggiare al meglio San Valentino 2023?

Le idee per festeggiare San Valentino 2023 dalla nostra redazione

Festeggiare San Valentino con l’amore e le attenzioni verso il proprio partner. Ma non solo. Perché questo andrebbe fatto tutti i giorni. Nella giornata del 14 febbraio 2023 andrebbe fatto qualcosa di più. Siete d’accordo? Farlo in modo romantico, originale ed alternativo non è una missione impossibile, anzi, basta solamente un po’ di creatività. E noi della redazione de Il Corriere della Città siamo qui per darvi una mano. Ecco allora di seguito e alcune idee e degli spunti a cui potersi ispirare per un San Valentino 2023 da ricordare anche per i prossimi anni.

Un classico: cena romantica in un ristorante al mare

Partiamo dal classico: una cena romantica. Un modo per andare sul sicuro e non sbagliare, per coloro che non vogliono rischiare. Non è mai banale, dunque non fatevi il problema. Ovviamente, non tutti i ristoranti sono uguali. Per farlo in modo speciale e sui generis andate alla ricerca di qualcosa di non convenzionale, magari con una bella cena di pesce: qui, nella regione Lazio, l’intero litorale è pieno di località perfette per poter mangiare bene e con il mare vicino. I ristoranti sul mare, poi, in pieno inverno, sono davvero molo suggestivi.

Cinema e ”schifezze”

Un’altra idea classica, ma sempre di buon gusto, è quella di andare al cinema. Basta Netflix o Amazon Prime, quelli lasciamoli alla routine. Andare al cinema e mangiare ”schifezze”, come un bell’hamburger, nachos e patatine, potrebbe essere davvero un’esperienza semplice ma altamente positiva. Ovviamente, il film dovrà essere un film romantico. Ci sono diversi cinema nella città di Roma che ripropongono grandi classici a prezzi molto bassi. Fate una ricerca su internet.

Rievocare il vostro primo appuntamento per San Valentino 2023

Ora, spingiamoci un po’ oltre, e cerchiamo di essere più originali. L’idea che vi proponiamo è quella di ricreare ad hoc l’atmosfera tipica del vostro primo appuntamento. Cercate di ricordare dove siete stati, cosa avete fatto. Oppure rievocare il passato con il luogo del vostro primo incontro. Certamente farete colpo.

La ruota panoramica, degna di Hollywood

Un altro spunto potrebbe essere quello di andare in un bel parco divertimenti, per ritornare piccoli insieme, un po’ come fa l’amore in generale, ci fa ringiovanire, ritornare alle nostre emozioni più recondite e semplici. Una bella sorpresa su di una ruota panoramica è certamente un’idea degna di un film di Hollywood, e da raccontare anche ai vostri nipoti, nel caso!

L’amor che muove il sole e l’altre stelle…

Infine, la migliore di tutte, quella che potrebbe essere la vera svolta per questo San Valentino 2023: preparate un paio di plaid caldi, fate benzina all’auto e passate a prendere il vostro partner di sera, senza dire nulla. Dirigetevi in un bel posto con poche illuminazioni artificiali, magari un punto particolarmente panoramico. Stendete le coperte e sdraiatevi a guardare le stelle. Non c’è nulla di più romantico in assoluto.