Roma, la vendetta della fidanzata tradita prima di San Valentino: ”Uno str…. cornificatore”

Roma. ”Regalo orso regalato da uno str…. cornificatore con annessa rosa finta regalata a San Valentino. P. S. Porta sfiga!!!”, certo non si tratta di una estatica visione, né di un messaggio che si trova tutti i giorni per strada, con tanto di orsacchiotto e fiore, al fianco di un cassonetto dell’immondizia. In molti si saranno fermati ad osservarlo, soprattutto a leggere quel bigliettino di cartone con le parole suddette. Ma certamente, nessuno si è sognato di portarselo a casa, quel regalo, dal momento che il monito, ricordiamo, recitava: ”Porta Sfiga!!!”.

Offerte San Valentino 2023: ecco dove andare, luoghi romantici e pacchetti

La vendetta di San Valentino dalla fidanzata tradita

Insomma, una cosa è chiara: si tratta di una storia d’amore finita davvero male. Finita nella spazzatura, proprio come quell’orso di peluche. Il suo sguardo è sconsolato, triste, davanti al cassonetto dell’immondizia a Re di Roma. Un monito per tutti a sole due settimane da San Valentino. Un altro dettaglio, anzi due: l’orso stringe tra le sue zampe un cuoricino con la scritta ”I Love You”, certamente parole al vento, stando alla sua triste fine. E poi, un fiore, una rosa, finta, così come finto era l’amore di cui si era fatto portavoce.

L’orso di peluche e il messaggio per il fidanzato

La giovane, delusa certamente dal comportamento del suo ragazzo, ha cercato in questo modo di sfogarsi e magari esorcizzare il dolore della rottura, così come lo spettro della ricorrenza che tra poco giungerà sul calendario. L’immagine è stata pubblicata sul profilo di WelcomeToFavelas, ed ha subito scatenato la grande ironia da parte del pubblico social, tra scherzi, battute, ma anche qualche amaro ricordo personale. L’immagine, che vi proponiamo qui sotto, ad ogni modo, è più eloquente di qualsiasi altra parola in merito.