Offerte San Valentino 2023: ecco dove andare, luoghi romantici e pacchetti

Il miglior regalo per San Valentino 2023, vedendo i trend delle persone, rimane quello di una bellissima vacanza romantica. Magari questa in una grande Capitale europea, o addirittura in una città d’arte, dove poter assaporare le opere di grandi scrittori, poeti, pittori e anche sculturi.

Dove andiamo in vacanza a San Valentino 2023?

La meta più intrigante e voluta è una sola: Parigi. All’Adagio Paris Tour Eiffel, vi aspetta un soggiorno da sogno. Tre giorni nella Capitale francese, al costo di 315 euro, con camere che affacciano sulla splendida Torre Eiffel. Un incanto per i vostri partner, che passeranno il San Valentino più romantico della loro vita. Altra meta ambita è Londra, con i turisti che non sono calati dopo la decisione della Brexit. Con 347 euro complessivi, si possono fare due notti presso il Fitzrovia Hotel.

Destinazione molto ambita anche la Capitale della Repubblica Ceca, ovvero Praga. Con 295 euro, è possibile soggiornare due giorni Hotel Savoy Prague. Interessante anche l’offerta di un’altra struttura di soggiorno, ovvero il Michelangelo Gran Hotel, che per 202 euro offre un soggiorno di due giorni. Per chi vuole uscire dall’Italia, si può provare anche l’Ungheria. Per andare a Budapest, all’Estilo Fashion Hotel si possono fare 3 notti al costo di 228 euro. Sempre nella Capitale ungherese, al Gold Hotel si possono fare le stesse notti con 212 euro.

Pensate anche alla tentazione dei Caraibi, magari pensando al paradiso delle Grand Cayman. In una vacanza dai costi molto elevati e non alla portata di chiunque, con 3.596 euro è possibile passare tre notti presso Kimpton Seafire Resort con SPA: una struttura mozzafiato, con piscina, spiaggia privata e vista mare. Per rimanere in Italia, si può guardare anche a quella bomboniera bellissima di Amalfi. Al NH Collection Grand Hotel, potete soggiornare due notti alla modica cifra di 919 euro. Insomma, tante possibilità per una vacanza da urlo.